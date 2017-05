San Antonio repasse en tête grâce à Ginobili

Les San Antonio Spurs ont repris l'avantage dans leur duel du 2e tour des play-offs NBA face aux Houston Rockets en s'imposant 110 à 107 en prolongation grâce à leur vétéran argentin Manu Ginobili, mardi.

San Antonio mène la série trois victoires à deux et n'a plus besoin que d'une victoire pour aller en finale de conférence, avant le prochain match qui aura lieu jeudi à Houston. Les Spurs ont décroché cette victoire capitale en étant privés en fin de temps réglementaire et en prolongation de leur meilleur marqueur, Kawhi Leonard (22 pts), touché à une cheville.

A 39 ans, Manu Ginobili a encore du jus

En son absence, Manu Ginobili a été décisif avec ses 12 points, 7 rebonds et 5 passes décisives: le quadruple champion NBA qui dispute à 39 ans probablement sa dernière saison, a marqué le panier qui a envoyé son équipe en prolongation (101-101).

«Il nous a offert l'une de ces prestations dignes de ses plus belles années, il a été énorme», a apprécié Gregg Popovich, l'entraîneur des Spurs privé jusqu'à la saison prochaine de son meneur français Tony Parker. Le vainqueur de ce duel sera opposé ensuite au grand favori Golden State qui a éliminé en quatre matches Utah. (afp/nxp)