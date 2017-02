Sébastien Buemi gagne encore

Sébastien Buemi (Renault e.dams) s'envole en tête du championnat de formule E. Le Suisse a remporté le e-Prix de Buenos Aires, fêtant son troisième succès en autant de courses cette saison.

Troisième sur la grille derrière Lucas di Grassi (ABT Schaeffler Audi) et Jean-Eric Vergne (Techeetah), le pilote vaudois n'a pas mis long avant de se hisser au commandement. Au 3e tour, il s'emparait de la 2e place en passant le Brésilien, puis il en faisait de même au 6e tour face au Français, qui menait depuis le départ. Dès lors, Buemi a rapidement pu se construire un petit avantage qui lui permettait d'avoir une réserve de cinq secondes au moment du traditionnel changement de monoplace à mi-course. Celui-ci se faisait sans problème et le Suisse n'avait alors plus qu'à gérer son avance et la batterie de sa voiture.

Au terme des 37 tours du circuit de 2,480 km tracé au centre de la capitale argentine, Buemi a devancé Jean-Eric Vergne et Lucas di Grassi. Nicolas Prost, sur l'autre Renault e.dams, s'est classé au 4e rang, tout comme lors des deux courses précédentes. C'est déjà la 9e victoire de Buemi en formule E, la première à Buenos Aires. Le Vaudois semble idéalement parti pour défendre victorieusement le titre conquis la saison dernière. Il compte déjà 75 points, soit 29 de plus que di Grassi. Le Brésilien pourrait cependant perdre encore quelques unités, car il a été mis sous enquête des commissaires pour une sortie de stand dangereuse. (si/nxp)