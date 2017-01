Steve Guerdat a ses propres écuries

Steve Guerdat va s'installer à son compte à Elgg, toujours dans le canton de Zurich.

«Depuis le 2 février, je serai chez moi, c'est une belle étape et une vraie satisfaction que d'avoir ses propres installations», a confié le Jurassien au Matin. «J'ai été enchanté de pouvoir disposer d'infrastructures magnifiques à Herrliberg depuis 2007, mais là, je serai chez moi. Et toute mon équipe me suit», précise-t-il.

Steve Guerdat a acquis les installations de l'ancien grand cavalier Paul Weier, dont les écuries accueilleront la douzaine de chevaux de concours du 4e des JO de Rio ainsi que le «néo-retraité» Nino des Buissonnets. Le cavalier de Bassecourt concrétise ainsi «son rêve de pouvoir s'installer à son propre compte», souligne un communiqué diffusé samedi par son attaché de communication. (si/nxp)