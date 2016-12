Thomas Coville pulvérise le record du tour du monde

Thomas Coville, le skipper de Sodebo Ultim', a franchi dimanche à 17h57 la ligne d'arrivée virtuelle du tour du monde à la voile en solitaire, située au large d'Ouessant, en Bretagne (F). Il a fallu 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes au navigateur pour boucler son périple. Ce faisant, il a littéralement pulvérisé le record de la spécialité, qui était détenu depuis 2008 par Francis Joyon (57 j 13 h 34 m 6 sec).

Coville était parti de Brest le 6 novembre dernier. Il a réussi son pari fou à sa cinquième tentative, après avoir bouclé deux tours du monde sans record (59 j 20 h 47 mn 43 sec. en 2008/09 et 61 j 05 min 05 sec. en 2011) et été contraint deux fois à l'abandon (en 2007/2008 et en 2014).

«Exténué»

Selon son équipe, le marin breton est «exténué, voire complètement vidé», après ces presque 50 jours seul à bord pour manoeuvrer son maxi-trimaran.

Coville, qui a touché les vents de la dépression qu'il est allé chercher au nord des Açores, réalisait depuis vendredi des «moyennes ahurissantes pour un solitaire», relève son équipe. En 24 heures, il a ainsi parcouru plus de 650 milles, soit 1200 km!

Le navigateur est attendu lundi matin à Brest, après une dernière nuit à bord avec son équipe, «un sas de décompression essentiel après sept semaines éprouvantes en mer».

(afp/nxp)