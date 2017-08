Défaite pour Sefolosha et Capela

Alignés dans la formation africaine de NBA, le Vaudois et le Genevois ont perdu 108-97 face à une sélection du «reste du monde». Nommé capitaine de son équipe pour cette rencontre caritative disputée en Afrique du Sud, le pays de son père, Thabo Sefolosha a inscrit huit points et capté sept rebonds. Quant à Clint Capela, originaire d'Angola et du Congo, il a accumulé 10 points et 11 rebonds. C'est la première fois que le nouveau joueur d'Utah et celui de Houston évoluaient dans la même équipe.

«Je suis si fier de représenter l'Afrique du Sud en NBA. Merci à tous pour ce magnifique accueil, merci l'Afrique, merci Johannesbourg, de nous aider à rendre notre sport encore plus beau», a déclaré Thabo Sefolosha au public avant d'entamer la rencontre.

Rencontre pour l'Unicef

Ce Match for Africa avait été organisé une première fois en 2015, déjà à Johannesbourg. La rencontre a été organisée au profit de l'Unicef, de la fondation Nelson Mandela et de SOS Children.

Samedi, la partie s'est jouée dans le «money time», lorsque Kyle Lowry (Toronto Raptors) a marqué cinq points dans la dernière minute. Le titre de MVP est toutefois revenu à un joueur du Team Africa, Victor Olapido (Indiana Pacers), auteur de 28 points. (si/nxp)