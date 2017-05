Golden State revient de loin face à San Antonio

Golden State, malgré deux premières périodes catastrophiques, est venu à bout de San Antonio 113 à 111 dans le match N.1 de la finale de la conférence Ouest, dimanche. Les Warriors sont toujours invaincus depuis le début des play-offs 2017 et mènent une victoire à zéro face aux Spurs, avant le match N.2 qui aura lieu mardi, toujours dans leur salle. Mais cette victoire a longtemps semblé inaccessible, puisqu'ils ont compté jusqu'à 25 points de retard (44-19).

Les Spurs, pourtant privés de leur meneur Tony Parker depuis début mai et jusqu'à la saison prochaine, ont débuté la rencontre tambour battant.

LaMarcus Aldridge (28 pts) et Kawhi Leonard (26 pts) ont assommé Golden avec un 12-2 qui a permis aux Spurs de finir la première période avec 14 points d'avance (30-16). Méconnaissables (34,2% de réussite au tir), dominés aux rebonds et multipliant les pertes de ballon, les Warriors ont bu la tasse dans le 2e quart-temps et ont rallié les vestiaires avec 20 points de retard (62-42).

Mais Stephen Curry (40 pts) s'est réveillé durant la 3e période avec 19 points et la sortie sur blessure de Leonard a plombé les Spurs: le meilleur marqueur de San Antonio s'est tordu à deux reprises la cheville gauche qu'il s'était blessée la semaine dernière contre Houston.

Sans Leonard, San Antonio a perdu pied en encaissant 16 points de suite sans en marquer un seul. Golden State, grâce aussi à Kevin Durant (34 pts), est repassé en tête à moins de quatre minutes de la fin du temps réglementaire (101-100) et Curry a crucifié San Antonio avec un dernier panier à neuf secondes de la sirène. «Ce sont les play-offs, le plus important est de gagner», a insisté Curry. (afp/nxp)