Au premier entraînement du Vevey Riviera Basket Adapté, en mai 2013, ils étaient trois coaches pour deux joueurs. «Au début, cela a commencé très lentement, reconnaît Badara Top. Les familles étaient un peu craintives et pensaient que leurs enfants n’étaient pas capables d’intégrer une équipe. Par la suite, le projet a pris de l’ampleur grâce au bouche-à-oreille et à la légitimité qu’on a acquise au fil du temps.»

Aujourd’hui, ils sont seize joueurs, de 11 à 24 ans, à se réunir tous les dimanches pour jouer sous les paniers, mais pas seulement. «Beaucoup de ces jeunes sont dévalorisés dans la vie de tous les jours. Ils sont souvent isolés dans des structures spécialisées. Sur le terrain, nous sommes tous des basketteurs. L’équipe est aussi totalement intégrée dans le mouvement juniors du club. Je vois évoluer ses joueurs de façon extraordinaire. Les progrès de certains sont extraordinaires. Et cela est vrai aussi au-delà de la sphère sportive. Ils peuvent repousser les barrières du handicap.»

Dans l’équipe, les profils des joueurs sont forcément variés, selon le degré de leur handicap, leurs capacités athlétiques et leur âge. «Tout le monde s’accepte avec ses différences, précise Badara Top. L’atmosphère est fantastique. Nous sommes également le plus incluants possible. C’est l’une de nos règles d’or.»

Pas de grasse mat’

Victime de son succès, Vevey Riviera Basket Adapté pourrait créer une deuxième équipe dès la saison prochaine. A 26 ans, Badara Top déborde d’idées et de projets. «Je parle trop mais je suis tellement passionné quand j’évoque cette équipe», s’excuse-t-il. Il faut dire que la vie de cet enseignant au secondaire est déjà bien remplie. Côté carrière, l’ailier découvre cette saison la LNA avec le BBC Lausanne, dont il est le capitaine. Et cela fait désormais plus de trois ans qu’il dédie ses dimanches matin à son équipe de basket adapté. «L’émotion, c’est le moteur de tout, résume-t-il. Je ne compte pas mes heures mais il n’y a pas une seule fois où je regrette de me lever pour y aller. Ils m’apportent tellement.»

Dimanche, plus de 150 joueurs, de tous les âges, participeront à Blonay au premier grand tournoi romand de basket adapté. Au fil des matches (d’une durée de dix minutes) et des résultats, les équipes se retrouveront face à des adversaires de plus en plus proches de leur niveau. Le but est de composer, à la fin de la journée, les cinq ligues (de A à E) qui constitueront cette saison le championnat national Special Olympics. «J’encourage vraiment les gens à venir, souligne le coach. A moins d’avoir un proche qui est concerné, nous n’avons presque aucun contact avec le handicap dans notre vie de tous les jours. Le spectacle ne laissera personne indifférent.» (24 heures)