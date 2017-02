Impressionnant face au SAM Massagno, ce Lausanne-là doit croire aux play-off

Il fallait remonter au mois de novembre 2016 pour retrouver le BBC Lausanne remporter au moins deux matches d’affilée. Vainqueur une semaine plus tôt à Boncourt, l’équipe vaudoise a confirmé samedi face à Massagno à la Vallée de la Jeunesse, avec la manière. Dans un contexte financier difficile – «on a encore du mal à ce niveau et on ne doit rien lâcher», répète inlassablement Randoald Dessarzin –, les Lausannois avaient perdu le contact avec le peloton de tête. Ils sont désormais neuvièmes, à une victoire d’un top 8 qui leur tend les bras.

Prestation aboutie

«Quand on voit de quoi on est capables, ça serait vraiment dommage de ne pas couronner cette saison par les play-off», relève Randoald Dessarzin. Samedi, Lausanne a réalisé une démonstration contre des Tessinois dépassés, notamment au rebond et aux tirs primés. Cochran a réussi une prestation aboutie (29 points) et a été un leader dans toutes les situations. «Ce joueur est incroyable, s’est félicité son entraîneur. Il est parfaitement altruiste et a fait pour moi son meilleur match de la saison.» Il est vrai que, même lorsque les Vaudois ont connu un coup de moins bien dans le troisième quart (plus de 5 minutes sans marquer, 7 points au total), le meneur américain a récupéré deux ballons importants. Et il n’a pas été le seul à assurer le spectacle à domicile. Son compatriote Anton Wilson a fait le travail (15 points, 10 assists), tout comme d’ailleurs le trio helvétique Pythoud-Top-Bozovic.

Initiales tatouées sur l’arrière des bras, le solide Jordan Loveridge, nouvelle recrue, a lui montré de belles choses pour ses débuts (14 points, 8 rebonds). Il a apporté du poids dans la raquette, ce qui manque parfois à la formation vaudoise. «C’est très agréable de gagner pour mes débuts, a souligné l’ancien joueur de l’Université de l’Utah, qui a commencé la saison en Hongrie. Je partage la philosophie de jeu de cette équipe, qui partage beaucoup la balle. Je pense que je peux apporter beaucoup, physiquement et sous le panier.»

Certes, l’Américain de 23 ans est arrivé en Suisse il y a moins de deux semaines et doit encore adapter son jeu à celui de sa nouvelle formation, mais il pourrait être celui qui aidera Lausanne à franchir un palier en fin de saison. «De par son histoire, il a un «QI basket» extraordinaire, basé sur le collectif, se réjouit Randoald Dessarzin. Il a évolué avec un coach NBA et vient d’une famille très sportive. Il comprend extrêmement vite.»

L’opportunité Loveridge

Quant au fait d’avoir engagé un joueur en cours de saison alors que le club est en difficultés financières, l’entraîneur lausannois se défend. «Il ne nous coûte rien vu qu’il est là pour remplacer Roger Woods. On a pu l’engager grâce aux assurances. Bien sûr, on a hésité avant de le prendre et on a réuni les dirigeants et soutiens du club pour savoir si cela ne posait pas de problème au niveau éthique. Tout le monde a donné son feu vert. Cela aurait été regrettable de ne pas profiter de cette opportunité et pouvoir finir la saison sur une bonne note.» L’espoir revenu, tout semble désormais possible à la Vallée de la Jeunesse. (24 heures)