Les Lions engagent un meneur américain

Les Lions de Genève annoncent sur leur site internet l'arrivée de Lester Medford (24 ans). Le meneur américain de 1m78 est le deuxième renfort étranger enrôlé cet été par le finaliste du dernier championnat de LNA après son compatriote Marquis Addison, ailier de 1m95. Il débarque en provenance de Falco KC, avec qui il a signé en moyenne 12,5 points par match et terminé vice-champion de Hongrie 2017.

Les internationaux suisses Arnaud Cotture (ex Fribourg) et Lucas Pythoud (ex Lausanne) s'étaient déjà engagés durant l'intersaison auprès des Lions, qui ont également prolongé les contrats de trois autres internationaux (Marka Mladjan, Roberto Kovac et Randon Grüninger). Le président Imad Fattal a également d'ores et déjà déniché un nouvel entraîneur, le Suédois Vedran Bosnic, qui succédera à Jean-Marc Jaumin. (si/nxp)