Victoire facile pour les Houston Rockets

L'équipe de Clint Capela s'est imposée 133-102 contre les Phoenix Suns.

Ce duel entre les no 3 et 15 de la Conférence Ouest a été inégal. Houston n'a jamais été mené contre la plus faible équipe de l'Ouest. A mi-match, les Texans menaient déjà de 24 points. Ils avaient déjà marqué 77 points emenés par un James Harden - total de 40 points - une nouvelle fois déterminant.

A l'occasion de cette quatrième victoire de rang, Capela a joué 17 minutes pour 9 points, 5 rebonds et 2 assists. (ats/nxp)