Giro: la 6e étape pour Silvan Dillier

Silvan Dillier (BMC) a remporté de main de maître la 6e étape du Giro entre Reggio Calabria et Terme Luigiane sur 217 km. L'Argovien a battu au sprint le Belge Jasper Stuyven.

Dans un final un peu accidenté, Dillier et deux de ses compagnons d'échappée ont pu résister au peloton alors que l'échappée a compté cinq coureurs dès les premiers kilomètres de l'étape. Alors que Lukas Pöstlberger, premier maillot rose cette année, a laissé bosser ses deux autres compères dans le final, Stuyven et Dillier ont couru plus intelligemment que l'Autrichien au bout d'une large rampe de deux kilomètres à 5,3 % de pente menant sur la ligne installée dans la station thermale de Calabre. Nantis d'un avantage de trois minutes aux 15 kilomètres, Dillier et ses compagnons ont préservé 39 secondes sur le peloton des favoris.

Champion suisse

Dans les 600 derniers mètres, le champion de Suisse du contre-la-montre 2015 a pris les choses en mains en plaçant une attaque à laquelle seul Jasper Stuyven a pu répondre. Le Belge a failli passer devant l'Argovien, mais Dillier a su garder un peu de puissance pour conserver la tête et s'imposer d'une roue.

«C'est la plus belle victoire de ma carrière, a lâché l'Argovien de 26 ans, qui avait l'air de ne pas réaliser. Je veux remercier Philippe Gilbert qui m'a beaucoup appris. Franchement sur la fin, je ne sais pas comment j'ai fait. Je savais que ca allait être difficile, mais j'avais assez de force pour embarquer un braquet important et j'ai pu garder cette énergie sur la fin.»

Il faut remonter à 2010 et la 20e étape pour trouver trace d'un succès suisse sur le Giro. Johan Tschopp avait alors enlevé l'étape entre Bormio et Tonale. Le Luxembourgeois Bob Jungels conserve le maillot rose de leader. (ats/nxp)