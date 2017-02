L'édition 2018 partira de Noirmoutier

Le Tour de France 2018 s'élancera du célèbre passage du Gois à Noirmoutier-en-l'Ile. Les organisateurs avaient déjà annoncé que le départ serait donné depuis la Vendée, mais sans donner de détails.

Il est donc désormais établi que le Tour 2018 commencera par une étape en ligne entre Noirmoutier et Fontenay-le-Comte sur 195 km. Elle comprendra notamment le passage du Gois, une chaussée submersible et donc généralement glissante. Ce passage sera emprunté pour la quatrième fois par le Tour.

.@letour 2018 démarrera par la traversée du Passage du Gois / The #TDF2018 will start with the Passage du Gois pic.twitter.com/QTgKkkPs31