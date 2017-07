La Vuelta s'interroge sur le baiser des hôtesses

La Vuelta a confié à un «comité d'experts» le soin de débattre sur le maintien du traditionnel baiser des hôtesses aux vainqueur d'étape du tour d'Espagne, décrié par des organisations féministes, a annoncé jeudi l'entreprise organisatrice.

«Nous débattons pour savoir s'il doit y avoir baiser ou non, nous n'allons pas l'interdire parce que nous sommes dans une société occidentale (...) mais nous envisageons (...) de ne pas recommander les deux baisers sur les joues du coureur», a expliqué le directeur de l'entreprise Unipublic Javier Guillen devant des journalistes à Almeria (sud).

Le comité devra en principe rendre ses conclusions avant le début de la course le 19 août, a ajouté le directeur.

Mixité

Autre changement à l'étude dans le protocole de la Vuelta: la mixité.

«S'il faut embaucher un steward pour éviter le débat et combler un certain manque dans notre politique, nous le ferons, nous alternerons la remise du prix entre hôtesses et steward», a encore annoncé Javier Guillen, non sans ironie.

Javier Guillen a expliqué avoir été incité à étudier ces changements après l'initative prise par le Down Under australien de remplacer les hôtesses par des adolescents, eux-mêmes coureurs cyclistes, pour remettre le bouquet et le trophée aux vainqueurs d'étape.

Le gouvernement australien avait déjà demandé en mars 2016 le retrait des hôtesses sur le circuit automobile de l'Adelaid 500.

«Ce que nous voulons c'est inciter les filles et les jeunes femmes qui viennent voir les courses automobiles à devenir pilotes, mécaniciennes, ou ingénieures», avait déclaré à l'époque au site australien The New Daily, le ministre des Sports autralien Leon Bignell.

En Espagne, des initiatives similaires ont été prises ces dernières années par les responsables des courses cyclistes du Challenge de Majorque, du Tour de la communauté Valencienne (est) et du Tour de la Catalogne, dans la région de Barcelone. (afp/nxp)