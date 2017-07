Le peloton en vallée du Rhône avant les Alpes

Cette étape est a priori faite pour les baroudeurs. Le Néo-Zélandais George Bennett (Lotto NL), 12e du classement au départ du Puy-en-Velay, a abandonné, sur la route de Romans-sur-Isère. Bennett a été distancé dès les premiers kilomètres de cette étape commençant par les routes accidentées de la Haute-Loire.

Pour sa part, classé 79e au général, le Belge Philippe Gilbert (Quick- Step), victime d'une gastro-entérite, a déclaré forfait avant le départ.

Cette étape de 165 km, qui se court au lendemain d'une journée de repos, se terminera à Romans-sur-Isère, dans une arrivée favorable aux sprinteurs, avant que les Alpes ne décident - peut-être - du vainqueur final.

Matthews remporte le sprint du peloton et reprend 20 points à Kittel / Matthews wins the intermediate sprint and takes 20 points pic.twitter.com/2iYn4BFXVQ