Pöstlberger remporte la 1re étape du Giro

L'Autrichien Lukas Pöstlberger (Bora) a surpris les sprinters pour enlever la 1re étape de la 100e édition du Giro à Olbia et endosser le premier maillot rose. Pöstlberger a attaqué dans le final et a gardé quelques mètres d'avance sur le peloton réglé par l'Australien Caleb Ewan.

L'Allemand André Greipel a pris la troisième place devant l'Italien Giacomo Nizzolo, au terme des 206 kilomètres de cette étape d'ouverture, au nord de la Sardaigne.

Pöstlberger, âgé de 25 ans, dispute son premier grand tour. «C'est ma première vraie victoire chez les pros», s'est félicité l'Autrichien qui a expliqué s'être retrouvé devant pour travailler en faveur de son sprinter, l'Irlandais Sam Bennett. «Quand j'ai vu que personne n'était dans ma roue, j'ai poursuivi l'effort. J'ai tenté ma chance», a ajouté le vainqueur qui court pour l'équipe allemande Bora privée sur le Giro de ses deux leaders, le Slovaque Peter Sagan et le Polonais Rafal Majka.

Une échappée lancée dès les premières minutes a réuni six coureurs (Zhupa, Benedetti, Bialoblocki, Brutt, Teklehaimanot, Maestri) qui ont compté plus de six minutes d'avance. La poursuite modulée par les équipes des sprinters (Greipel, Ewan, Gaviria) a abouti à la jonction à moins de quatre kilomètres de l'arrivée. Samedi, la deuxième étape affiche un profil plus ondulé, en moyenne montagne, entre Olbia et Tortoli (221 km) pour la deuxième des trois journées en Sardaigne. Un col de deuxième catégorie (Genna Silana) est situé à l'entrée des vingt derniers kilomètres. (si/nxp)