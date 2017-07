Suivez la 19e étape entre Embrun et Salon-de-Provence

Le peloton retrouve le plat, ce vendredi, entre Embrun et Salon-de-Provence. Sprint ou échappée, les deux hypothèses sont envisageables pour la victoire dans la 19e étape du Tour de France, 222,5 kilomètres entre Embrun et Salon-de-Provence, à la veille du contre-la-montre de Marseille. Pour les baroudeurs, réduits à la portion congrue depuis le départ de Düsseldorf, c'est la dernière occasion du Tour 2017, les deux dernières étapes étant promises aux rouleurs (contre-la-montre de Marseille) et très probablement aux sprinteurs (Paris Champs-Elysées).

(afp/nxp)