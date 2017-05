Une moto de police cause des chutes sur le Giro

Une moto de la police garée sur le côté de la route a provoqué une chute massive dans le peloton du Giro, dimanche, au pied de l'ascension du Blockhaus, lors de la 9e étape.

Le Britannique Geraint Thomas, sa victime la plus notable, est reparti à plus de deux minutes de la tête de la course. Maillot déchiré dans le dos, Thomas a également été touché au bras gauche. Le Gallois de l'équipe Sky pointait au départ de l'étape à la deuxième place du classement général à 6 secondes du Luxembourgeois Bob Jungels.

L'incident est survenu à quelque 14 kilomètres de l'arrivée sur les premières rampes menant au Blockhaus où est jugée l'arrivée de l'étape (sud-est de l'Italie).

There's been a big crash on the run to Blockhaus. A stationary motorbike caused a number of @TeamSky riders to crash, including Thomas #Giro