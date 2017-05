Une moto provoque le chaos sur le Giro

Une moto de carabiniers, garée sur le côté de la route, a provoqué le chaos au pied de l'ascension du Blockhaus dans la 9e étape du Giro. Elle a sorti du jeu les deux leaders de l'équipe Sky, alors que Steve Morabito a été touché aux genoux.

La chute a concerné une quinzaine de coureurs, parmi lesquels les deux chefs de file de la formation britannique, le Britannique Geraint Thomas qui a perdu plus de cinq minutes à l'arrivée et l'Espagnol Mikel Landa, relégué à près de 27 minutes. La moto, à l'arrêt sur le côté gauche, a été heurtée dans un premier temps par le Néerlandais Wilco Kelderman, qui a été contraint à l'abandon. Kelderman a passé des radiographies qui ont mis en évidence une fracture à un doigt de la main gauche.

D'autres coureurs ont été blessés à titre divers dans cette chute survenue à 14 kilomètres de l'arrivée. Thomas a été touché à l'épaule droite principalement, Landa au côté gauche (coude et cuisse). Le Britannique Adam Yates souffre de contusions et écorchures sur le côté droit (épaule, flanc), le Valaisan Steve Morabito (FDJ) a été touché notamment aux genoux. Un troisième coureur de l'équipe Sky, le Biélorusse Vasil Kiryienka a été blessé au coude droit.

Le bilan, catastrophique pour la formation britannique, a accablé ses dirigeants. «Cette moto ne devait pas être là», a réagi le manager Dave Brailsford. «Je suis sûr que le motard le savait. On ne va pas aller plus loin mais il faut se demander pourquoi c'est arrivé.»

Le Néerlandais Tom Dumoulin, qui a pris la troisième place de l'étape, s'en est tiré in-extremis: «Je ne sais pas ce que cette p... de moto faisait là. J'ai réussi à l'éviter de justesse. J'ai eu la chance d'être à la droite de Kelderman. On dit que ça arrive mais ça ne devrait pas arriver», a souligné le coureur néerlandais de l'équipe Sunweb après l'arrivée.

