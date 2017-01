Le Mont est au travail, mais Adilson Cabral ne fait que passer

Dans l’anonymat et la grisaille d’une froide après-midi de janvier, le FC Le Mont a repris l’entraînement… du côté de Chavannes (près Renens) et de son terrain synthétique. Depuis vendredi, John Dragani et ses joueurs sont à pied d’œuvre. Aujourd’hui, ils disputeront d’ailleurs le premier de leurs matches de préparation, à Bâle, face au champion de Suisse en titre.

En principe, l’effectif devrait rester assez stable. Pour pallier l’absence prolongée de son gardien Zivko Kostadinovic – rupture du ligament croisé le 5 décembre à Neuchâtel –, le club a obtenu le prêt d’Anthony Favre (FC Zurich). Egalement touché au genou, Santiago Feuillassier sera lui aussi indisponible pour plusieurs mois. Au chapitre des incertitudes, la principale concerne l’imposant défenseur brésilien Lucas (24 ans), convoité depuis plusieurs mois et qui pourrait trouver ces prochaines semaines un accord avec le FC Lucerne.

«D’autres avant lui ont profité de leur passage au Mont, souligne le président, Serge Duperret. Lorsqu’il est arrivé, Lucas était à la rue (ndlr: plus précisément au chômage après la faillite du FC Bienne). Nous l’avons remis en selle. Il s’agit là des bonnes histoires du travail qui est fait chez nous.»

Lucas et Marque absents

Lucas était en tout cas absent hier. Tout comme François Marque, autre élément important en défense centrale. Mais le cas du Français est différent. A 33 ans, il est à la recherche d’une solution lucrative pour la fin de sa carrière. Avec l’accord du club montain, il se trouve en Malaisie pour un essai. Il devrait terminer la saison au Mont – il est sous contrat jusqu’au 30 juin – avant de s’envoler.

Et qu’en est-il d’Adilson Cabral, bien présent? Contrairement à une information qui avait circulé ces derniers jours, le milieu défensif ne défendra pas les couleurs du FC Le Mont ce printemps. Sans club depuis la résiliation de son contrat au FC Zurich, en décembre, il ne devrait être «hébergé» que quelques jours, en attendant un hypothétique engagement dans un club – sans doute étranger – de niveau supérieur. C’est du moins son espoir. Pour le reste, on n’en saura pas davantage, le joueur ayant refusé d’évoquer sa situation et son avenir.

D’ailleurs, c’est peut-être mieux ainsi. Après la période faste connue au FC Bâle (2007 à 2013), le Vaudois n’a fait qu’accumuler les déconvenues. De Séville à Gênes, en passant par Sunderland, il n’a jamais pu s’imposer. Pas davantage pour son retour en Suisse, au FCZ, à l’été 2015. Une sombre histoire extra-sportive, en Angleterre, n’a pas arrangé sa situation. Aujourd’hui âgé de 28 ans, parviendra-t-il à se relancer? La réponse lui appartient. Mais la tâche risque d’être compliquée, sachant que de toute l’année civile 2016 il n’a été aligné que deux petites minutes en championnat (en mai face au FC Sion).

La porte ouverte aux jeunes

«Nous cherchons un central ainsi qu'un élément offensif, note encore Duperret. Mais nous attendrons les opportunités et nous voulons laisser la porte ouverte aux jeunes.» Du 22 au 27 janvier, l'équipe se déplacera en Italie (Catane), où elle devrait trouver de bonnes conditions d'entraînement. Quant à la reprise en Challenge League, elle est fixée au samedi 4 février, à Wil.