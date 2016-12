Douzième succès consécutif pour Chelsea

Chelsea continue d'imprimer un tempo infernal en tête de la Premier League. Les Blues ont battu Bournemouth 3-0 lors de la 18e journée, fêtant ainsi un 12e succès consécutif.

Même les absences du buteur Diego Costa et de «taulier» du milieu, N'Golo Kanté, tous deux suspendus, n'ont pas fait dérailler le train bleu dirigé par Antonio Conte. Face à un adversaire disposé de manière très défensive, il a fallu une inspiration de Pedro pour que Chelsea ouvre le score à la 24e.

Les Blues ont ensuite doublé leur avantage dès la reprise, sur un penalty obtenu et transformé par Hazard (49e). Les très solides leaders du championnat ont ajouté un troisième but dans les arrêts de jeu sur un tir de Pedro, encore lui, dévié par un défenseur hors de portée du gardien Boruc.

Au classement, Chelsea (46 pts) a désormais 9 points d'avance sur Liverpool, qui reçoit Stoke mardi, et sur Arsenal.

Arsenal respire

Avec l'international suisse Granit Xhaka, Arsenal a dû patienter longtemps pour prendre la mesure de West Bromwich Albion 1-0. C'est Giroud qui a délivré les Gunners à la 87e.

Manchester United a confirmé son redressement en battant Sunderland 3-1 à Old Trafford. La victoire a porté la marque d'Ibrahimovic, auteur d'un but et de deux passes décisives, d'abord pour Blind puis pour Mkhitaryan.

Edimilson Fernandes, autre international suisse, a participé au succès de West Ham sur la pelouse de Swansea (4-1). L'ancien Sédunois a relayé à la 75e André Ayew, qui avait ouvert le score dès la 13e.

Toujours du côté des Suisses, on déplore la blessure de Valon Behrami en tout début de match où son club de Watford a fait match nul, 1-1, contre Crystal Palace. (ats/nxp)