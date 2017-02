Fébrile et peu inspiré, le LS est passé près du naufrage

Si vous aimez voir des buts, alors les confrontations entre Lausanne et Lucerne sont faites pour vous! Cette saison, en trois rencontres de championnat, ces deux formations ont en effet trouvé à 17 reprises le chemin des filets, avec à chaque fois des scénarios un peu dingues. On se souvient par exemple que le 30 octobre, déjà à la Pontaise, le LS avait mené 2-0 avant de concéder trois buts durant les vingt dernières minutes, le dernier sur un penalty né de l’imagination de M. Jaccottet. Ce dimanche, sous une pluie froide qui s’est transformée en neige en seconde période, l’arbitre n’était pour rien dans ce qui aurait pu devenir un véritable naufrage lausannois sans un sursaut d’orgueil et, pour une fois, une once de réussite dans le final.

Faiblesses inquiétantes

Ce point arraché est sans doute le bienvenu pour les bleu et blanc, dans la mesure où il permettra à l’équipe de travailler avec un minimum de quiétude cette semaine. Du boulot, Fabio Celestini en a en effet plein les bras, tant certaines lacunes constatées lors de ce match de rentrée ne manquent pas d’inquiéter. Ces faiblesses, on les retrouve même de bas en haut du terrain, autrement dit dans tous les secteurs de jeu. Au cours d’une partie qu’il ne méritait pas de gagner, même si le score peut laisser croire qu’il en était proche, le LS s’est par exemple fabriqué deux buts invraisemblables (les numéros 3 et 4), le premier sur un redoublement de passes insensé entre le gardien Martin et le milieu Maccoppi, le second sur une relance faiblarde du défenseur Tomas, dont le malin Schneuwly a profité.

Ce qui a fait dire à l’entraîneur du LS que son équipe avait marqué six fois en ce dimanche après-midi. «Ces deux buts n’ont aucun sens, soulignait Celestini. Surtout, il n’y avait absolument aucune raison pour que cela se passe ainsi.» Allusion à la fébrilité qui a caractérisé l’équipe lausannoise après la pause, alors qu’elle menait pourtant au score. «Elle passe par différents états d’âme à l’intérieur d’un même match. Elle a ainsi tendance à perdre les pédales lorsque arrive un élément contraire. C’est un problème que j’ai de la peine à comprendre.» Avant cette phase critique, Lucerne avait ouvert le score sur coup de coin, Lausanne égalisant rapidement (Gétaz pour Ben Khalifa seul à huit mètres). Le LS a ensuite pris l’avantage sur un penalty sifflé pour une faute de Lustenberger sur Kololli. Puis est arrivée la période critique décrite plus haut, avant la réaction salutaire, traduite par deux réalisations de Ben Khalifa, sur deux frappes prises à une dizaine de mètres du portier Zibung.

Temps d’adaptation

Si le LS défend toujours la même idée du jeu en 2017, dans une organisation qui n’a pas changé, plusieurs postes ont été repourvus différemment, ce qui pourrait nécessiter un temps d’adaptation. Et donc expliquer, partiellement du moins, certaines phases difficiles, de même que le manque de liant trop souvent constaté lorsqu’il s’agit de monter la balle. Dans les buts, Martin – qui a dû céder sa place pour une probable côte fracturée – n’a pas affiché la présence souhaitée. Et que dire de Tomas au centre de la défense? Pour sa première apparition officielle sous le maillot du LS, le Français est souvent apparu en difficulté à la relance, sur cette première passe si importante. En ligne médiane, Maccoppi – qui devrait rapidement faire les frais du retour de Custodio – a bien commencé avant de faiblir. Et la discrétion de Campo a sûrement affecté le rendement offensif. Décrochant très souvent, Pak a eu le mérite de se multiplier. Si l’on part du principe qu’un attaquant se nourrit de statistiques, Ben Khalifa est bien sûr l’un des gagnants de cette journée plutôt bizarre. (24 heures)