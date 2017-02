Football: l’ogre et le Petit Poucet revisités

Les histoires d’ogre et de Petit Poucet font frissonner depuis bien plus de vingt ans. Alors en ce printemps 1997, Genève, ou tout du moins la grande famille du ballon rond, salive déjà. A l’horizon se profile un derby comme on les aime: Etoile Carouge, qui lorgne un retour dans l’élite du football suisse, s’apprête à accueillir dans son antre le grand frère servettien. «Un moment de bonheur partagé, intense, comme tu les recherches quand tu fais du sport. Inoubliable!» se rappelle Luc Perret, président stellien de l’époque.

Le dimanche 23 mars, à l’aube de ce derby, les deux clubs genevois ont déjà chaussé leurs bottes de sept lieues. Avec deux victoires chacun, ils se partagent le haut du classement de ce tour de promotion-relégation. Mais les objectifs sont différents. Pour Servette, il s’agit de retrouver la Ligue nationale A. Carouge, lui, lorgne cette élite qu’il n’a connue que de façon éphémère, vingt ans auparavant. Et chacun se souvient alors de la Fontenette pleine comme un œuf (10 000 spectateurs) pour la venue de Zurich.

Jambon de parme et forêt noire

Sur le coup des 16 h, ils sont 8500 à avoir envahi le terrain des bords de l’Arve. On joue à guichets fermés. «Nous ne pouvions plus accueillir autant de spectateurs qu’en 1977, précise Luc Perret. Mais il y avait des gens partout. Certains étaient même juchés sur les arbres les plus proches du stade.»

Autres temps, autres mœurs, pas d’animosité dans cette foule bigarrée, juste l’envie de voir le petit avaler le grand. «C’était la fête du foot genevois. A Carouge, l’ambiance était toujours bon enfant, on éveillait la passion. On ne parlait pas de hooligans à Genève», poursuit Luc Perret. Au bord du terrain, quelques Securitas débonnaires font acte de présence. Pas de fouille à l’entrée. Les ultras des deux clubs se renvoient la balle sur le mode amorces, mais sans en rajouter. Les fans carougeois frappent sur des bidons., façon Tambours du Bronx. Bruyant mais pas méchant. En tribune, le sponsor Beretta tranche le jambon de Parme. Dans la Cité sarde, l’Italie n’est jamais loin…

Sourire en coin, le président stellien raconte une anecdote quasi impensable aujourd’hui: «C’était l’anniversaire du directeur de Servette, Patrick Trottignon. J’avais commandé une forêt noire. Je l’ai invité à la mi-temps. En voyant le gâteau, il a cru que je voulais l’entarter!»

Une différence abyssale

Luc Perret n’est pourtant pas de la race des démolisseurs, mais de celle des bâtisseurs. Aujourd’hui associé avec son cousin à la tête de l’entreprise familiale de construction – dont les bureaux et dépôts étaient situés à 100 mètres de la Fontenette – il a repris les rênes d’Etoile Carouge en 1989. L’homme restructure patiemment son club sur des valeurs simples. «Chez nous, il n’y avait pas la haine du mauvais résultat. Bien sûr, personne n’aime perdre, moi le premier. Mais on privilégiait l’enthousiasme et l’amitié. Les joueurs étaient de tous niveaux, les meilleurs motivaient les autres. Pour l’immense majorité des amateurs qui se rendaient chaque soir à l’entraînement après leur journée de travail.»

Rien à voir, donc, avec le puissant voisin grenat dont les patrons «parisiens» rêvent d’un destin européen. C’est cette différence, abyssale, qui titille les spectateurs venus assister à ce derby de la Fontenette, deuxième du nom (le premier, en 1977, avait vu les deux formations se quitter dos à dos). A ma droite Carouge et son budget de 920 000 francs (modeste pour l’époque), à ma gauche Servette et ses 5 millions annoncés (mais bien davantage selon les spécialistes). Un club très familial contre une équipe de professionnels aux multiples titres. «Mais l’environnement médiatique était sympa», assure Luc Perret, qui a passé une quinzaine d’années à la tête d’Etoile Carouge.

Sympathique, certes, mais les médias préparent déjà leurs tacles. Des fois que le petit l’emporterait… «Ça n’a pas été le cas, nous avons perdu 3-2, mais c’était immérité», affirme l’entrepreneur. Une injustice largement relayée par la presse: «Ce Carouge au grand cœur méritait le match nul», titre la Tribune de Genève au lendemain de la défaite.

La revanche arrivera néanmoins. Et c’est un plat qui se mange froid. Foi de Petit Poucet! Le 24 mai aux Charmilles, Etoile Carouge l’emporte 1-0 sur un but de Mosca à quelques minutes de la fin, sans l’avoir vraiment mérité. «Servette avait fait tout le jeu», reconnaît Luc Perret. Cette victoire propulse quasi les Stelliens en élite, promotion fêtée officiellement deux semaines plus tard.

La suite est un bis repetita de la saison 1977-1978. En automne, Carouge perd deux fois contre Servette, joue le tour de promotion-relégation et redescend d’un échelon à l’été 1998. Le conte de fées se termine mal? «Non, nous faisions avec nos moyens. Tu sais, avec moi, Etoile Carouge n’a jamais succombé à la folie des grandeurs», confie l’éternel optimiste Luc Perret. (24 heures)