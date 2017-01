Ils migrent de l'Europe vers la CAN 2017

La Coupe d’Afrique des Nations 2017 démarre samedi au Gabon. Comme c’est le cas tous les deux ans, de nombreux joueurs évoluant sur le Vieux-Continent y seront engagés et manqueront donc à leur club. Le point.

Les clubs d’Europe les plus touchés:

Leicester devra faire sans Riyad Mahrez tant que l’attaquant algérien est en lice à la CAN (REUTERS)

Sur les 368 joueurs convoqués pour la Coupe d’Afrique des Nations (16 sélections de 23 membres), 237 appartiennent à un club européen (64,5%). En tête de la liste des «victimes» de la CAN 2017, on trouve Lille, qui doit momentanément se passer de cinq éléments.

1. Lille (FRA): 5 joueurs

Koné (Mali), Bissouma (Mali), Mendyl (Maroc), Obbadi (Maroc), Sliti (Tunisie).

2. Angers (FRA): 4 joueurs

Toko-Ekambi (Cameroun), Pépé (Côte d’Ivoire), Diédhiou (Sénégal), Ndoye (Sénégal).

3. Leicester (ANG): 3 joueurs

Mahrez (Algérie), Slimani (Algérie), Amartey (Ghana).

Les ligues d’Europe les plus impactées:

La Ligue 1 est le championnat le plus impacté d’Europe. Parmi les absents: le milieu ivoirien de Nice Jean Michaël Seri (GETTY IMAGES)

Parmi les cinq meilleurs championnats d’Europe, la première division française est, sans surprise, la ligue qui recense le plus de joueurs convoqués pour la Coupe d’Afrique des Nations 2017.

1. Ligue 1 (FRA): 34 joueurs

2. Premier League (ANG): 23 joueurs

3. Serie A (ITA): 13 joueurs

4. Liga (ESP): 11 joueurs

5. Bundesliga (ALL): 7 joueurs

A noter que la Süper Lig turque (15 éléments), la Jupiler Pro League belge (12) et la Liga portugaise (9) sont également bien concernées par la CAN.

Les nations sélectionnant le plus de joueurs en Europe:

La Côte d’Ivoire compte 21 convoqués évoluant en Europe. Dont le défenseur du PSG Serge Aurier. (GETTY IMAGES)

Qui dit sélection composée du plus grand nombre de joueurs évoluant dans un club européen dit sélection composée du plus grand nombre de joueurs talentueux. Normalement. Ça fonctionne pour la Côte d’Ivoire (21) et le Sénégal (21). En revanche, si la Guinée-Bissau apparaît au sommet de ce classement (22), c’est surtout en raison de son statut de colonie lusitanienne, la majorité de ses éléments jouant en deuxième division portugaise. Avec trois convoqués issus d’une équipe du Vieux-Continent, l’Ouganda ferme la marche.

1. Guinée-Bissau: 22 joueurs

2. Côte d’Ivoire: 21 joueurs

3. Sénégal: 21 joueurs

Les clubs suisses concernés:

L’attaquant sénégalais Moussa Konaté pourrait manquer au FC Sion à la reprise du championnat (KEYSTONE)

En Super League, seuls deux clubs – Bâle (3 joueurs) et Sion (2) – sont impactés par la Coupe d’Afrique des Nations. Idem pour la Challenge League, où Servette et Wohlen s’entraînent actuellement avec un élément en moins dans leur effectif.

1. Bâle: 3 joueurs

Traoré (Côte d’Ivoire), Serey Die (Côte d’Ivoire), Gaber (Egypte).

2. Sion: 2 joueurs

Assifuah (Ghana), Konaté (Sénégal).

3. Servette: 1 joueur

Cadamuro (Algérie).

4. Wohlen: 1 joueur

Kiassumbua (Congo). (24 heures)