L'Inter peut croire à la C1, Rome et Naples serrés

L'Inter Milan a arraché une importante victoire à Bologne 1-0 dimanche lors de la 25e journée de Serie A pour préserver ses chances de qualification en Ligue des champions, tandis que, devant, la Roma et Naples poursuivent toujours à bonne distance la Juventus.

A noter aussi le réveil tonitruant de la lanterne rouge Pescara qui a parfaitement célébré le grand retour du légendaire entraîneur italo-tchèque Zdenek Zeman, réputé pour son jeu ultra offensif, en atomisant 5-0 le Genoa, 16e.

Le trio se fige devant

Juventus, Roma et Napoli ont gagné, ce qui signifie que les deux derniers continuent de courir respectivement à sept et neuf points du leader.

En s'imposant dès vendredi face à Palerme (4-1), les Turinois avaient parfaitement préparé leur rendez-vous de mercredi à Porto en Ligue des champions, mais ils avaient aussi envoyé un message un peu décourageant à leurs poursuivants.

Battu lui mercredi pour la première fois depuis le 29 octobre 2016 (3-1 chez le Real en 8e de finale aller de C1), le Napoli est reparti de l'avant dimanche après-midi en l'emportant facilement (3-1) chez le Chievo, son 16e succès cette saison.

Politique napolitaine

Naples, qui a marqué par Lorenzo Insigne (31e), Marek Hamsik (38e) et Piotz Zielinski (58e), met ainsi fin -provisoirement?- au début de tensions en interne, le président Aurelio De Laurentiis ayant durement critiqué son entraîneur.

Comme à Madrid, Insigne a ouvert la marque en inscrivant son 13e but cette saison en Serie A, mais le résultat final a cette fois-ci été nettement plus satisfaisant... Quant à Hamsik, il est désormais à trois unités du légendaire Diego Maradona, qui avait frappé 115 fois entre 1984 et 1991 sous le même maillot.

Provisoirement dauphin, l'équipe de Maurizio Sarri a toutefois retrouvé en fin de journée sa 3e place après la victoire facile (4-1) de la Roma contre le Torino. Grâce à Dzeko (10e) et Salah (17e), les Romains ont en effet fait rapidement le break et ils ont ensuite pu gérer tranquillement avant que Paredes (65e) et Nainggolan (90e 2) ne corsent l'addition. Lopez (84e) n'a pu que sauver l'honneur du Torino, 9e.

Plus que pour le titre, les deux poursuivants de la Juve pourraient bien surtout lutter jusqu'au printemps pour cette 2e place qui permet d'éviter un barrage en C1. Et la Roma a payé en août pour savoir qu'il peut être cruel.

Première pour Gabigol

Juste en dessous du podium, l'Inter part chaque journée de tellement loin que la victoire est toujours le seul résultat acceptable pour espérer y remonter. Dimanche à Bologne, les hommes de Stefano Pioli ont pourtant frôlé la contre-performance.

Leur salut n'est intervenu qu'à la 81e minute grâce à un but inscrit par le jeune Brésilien Gabigol (20 ans) au bout d'une action joliment lancée par Banega.

Arrivé cet été précédé d'une réputation flatteuse mais aussi du montant de son transfert (autour de 30 millions d'euros), Gabigol avait pour l'instant déçu. Son premier but en Europe lui permettra peut-être de se libérer d'autant qu'il est très important pour son équipe.

Les Milanais récupèrent, en effet, la 4e place après avoir glissé au 6e rang dans la foulée des victoires samedi de l'Atalanta Bergame contre Crotone (1-0) et de la Lazio Rome sur Empoli (2-1). Et ils ne sont qu'à six points de Naples et du podium.

Milan: une victoire avant la Chine

En clôture de cette 25e journée et au bout d'un match animé, l'AC Milan a battu la Fiorentina 2-1, grâce notamment à un joli but de la recrue milanaise Deulofeu.

Ce succès est sans effet au classement, les deux équipes restant respectivement 7e et 8e. Mais il pourrait rester dans l'histoire: sauf retournement de situation, il s'agit du dernier match à San Siro de la présidence Silvio Berlusconi, débutée en 1986. Le processus de vente du Milan à des investisseurs chinois doit en effet se conclure le 3 mars. (AFP/nxp)