La FIFA a été attaquée en justice

Le cabinet zurichois Nater Dallafior Rechtsanwälte a saisi le tribunal de Commerce de Zurich au nom d'un jeune joueur africain âgé de 17 ans et de ses parents qui contestent la légalité des règles FIFA interdisant le transfert international des joueurs mineurs. Ni le nom ni la nationalité du jeune joueur n'ont été révélées.

En raison de ces règles FIFA, ce jeune joueur, «sélectionné à de nombreuses reprises dans les équipes nationales de son pays, n'a pas pu rejoindre un club professionnel d'un Etat membre de l'Union européenne et de ce fait a perdu une opportunité, peut-être unique, pour lui et sa famille, de progression professionnelle et sociale», plaident les avocats. (si/nxp)