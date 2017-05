La Roma refuse le titre à la Juventus

La Juventus devra attendre. Alors qu'ils n'avaient besoin que d'un point sur le terrain de l'AS Rome pour décrocher un sixième titre d'affilée dimanche en clôture de la 36e journée, les Turinois ont été battus 3-1 par les giallorossi, qui s'accrochent à leur deuxième place.

Sans doute que l'AS Rome n'avait pas très envie de voir la Juventus faire la fête sur la pelouse du Stade Olympique. Ou alors plutôt mercredi, quand les Turinois y reviendront pour disputer la finale de la Coupe d'Italie contre... la Lazio Rome.

Sans doute aussi que les Romains avaient compris que laisser la deuxième place à Naples à deux journées de la fin était beaucoup trop risqué vu le train d'enfer imposé par l'équipe de Maurizio Sarri.

Alors ils ont réussi leur meilleur match depuis longtemps, malgré l'absence de Dzeko, blessé, et malgré l'ouverture du score de l'ancien Marseillais Lemina (21e) qui, pendant quelques instants, a pu penser être le héros du soir.

La Juventus proche d'un nouveau titre

Mais De Rossi a rapidement égalisé sur corner (25e) et les Romains ont franchement accéléré en deuxième période, profitant peut-être du vaste turn-over décidé par Massimiliano Allegri, qui avait laissé sur le banc Chiellini, Dani Alves, Alex Sandro ou Dybala en prévision de la finale de mercredi et de celle de Ligue des Champions du 3 juin.

C'est d'abord El Shaarawy qui a donné l'avantage à la Roma d'une jolie frappe enroulée à ras de terre (56e), avant un superbe troisième but signé Nainggolan sur un bon travail de Salah (65e).

La Juventus reste bien sûr très proche d'un nouveau titre, qui serait le 33e de son histoire. Une victoire lui suffira dimanche prochain face au relégable et promu Crotone (18e). Mais il faudra tout de même se méfier des Calabrais, qui se battent comme des lions pour leur survie et qui restent sur cinq victoires et deux matches nuls lors des sept dernières journées.

La Roma de son côté a pour l'instant sauvé sa deuxième place, celle qui vaut un ticket direct pour la phase de poules de Ligue des Champions et qui était vraiment menacée par Naples.

Naples n'a pas dit son dernier mot

Les Romains reprennent un petit point d'avance. C'est peu, mais leur calendrier est désormais favorable, avec un déplacement sur le terrain du Chievo Vérone et la réception du Genoa pour ce qui devrait être le dernier match de l'immense carrière de Francesco Totti.

Naples n'a pas dit son dernier mot, tout de même, et l'a encore prouvé dimanche en allant démolir le Torino 5-0. Les Grenats ont été balayés par la supériorité collective de Naples, qui a encore offert quelques superbes moments de football. Callejon a inscrit un doublé, Inisgne, Mertens et Zielinski ont marqué les autres buts.

Naples a déjà marqué 46 buts cette saison à l'extérieur, égalant le record de la Juventus en 1990.

L'Inter creuse encore

Cinq jours après avoir démis de ses fonctions son entraîneur Stefano Pioli, l'Inter Milan a de son côté connu une nouvelle désillusion, battue 2-1 sur son terrain par Sassuolo, sous les quolibets de ses propres supporters.

Il s'agit de la quatrième défaite d'affilée pour l'Inter, la sixième lors des sept dernières journées. Le départ de Pioli, remplacé par l'intérimaire Stefano Vecchi, n'a donc rien changé et les Milanais, désormais 8e, n'ont plus qu'une chance infime de se qualifier pour l'Europa League.

L'Inter peut encore arracher la sixième place, qui offre un strapontin pour l'Europa League via le 3e tour préliminaire. Mais même pour ce résultat décevant, les nerazzurri ne sont vraiment pas favoris, devancés par l'AC Milan (6e) et la Fiorentina (7e).

La 4e et la 5e place sont elles promises à la Lazio Rome et à l'Atalanta Bergame, qui joueront la C3 la saison prochaine. (afp/nxp)