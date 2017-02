La Super League reprend ce week-end

A première vue, presque tout semble déjà joué à mi-parcours en Super League. Sauf si l'on se force un peu à envisager l'inenvisageable. Sauf si l'on fait preuve d'imagination.

Le titre? Une affaire pliée, le FC Bâle comptant douze points d'avance sur les Young Boys. La deuxième place qui ouvre les portes des qualifications de la Ligue des champions? Compliqué d'en déloger YB, Sion (3e) et Lucerne (4e) ayant six longueurs de retard. Un billet pour l'Europa League? Sédunois et Lucernois s'y cramponnent, avec sept points de plus que GC (5e). La relégation? Tiens, voici au moins une bataille restée ouverte.

Et pourtant: pourquoi ne pas quand même y croire? Pourquoi abdiquer? Pourquoi ne pas espérer quelques empoignades? Après tout, on ne risque rien. Et le FC Sion aura d'emblée l'occasion de redonner de la couleur à un championnat à la hiérarchie figée.

Car les Valaisans, dimanche, se rendront à Berne chez les Young Boys, là où il n'ont plus gagné - en championnat, bien sûr - depuis le 17 août... 1996 et vingt déplacements! Galvanisée par le souffle Peter Zeidler durant l'automne, la formation sédunoise, devenue spectaculaire (2,53 buts par match), a de l'ambition et a conservé un effectif grosso modo identique, si ce n'est les départs de son attaquant Ebenezer Assifuah et de son milieu de terrain Vincent Sierro, lequel pourrait laisser un grand vide à l'entrejeu.

Les résultats des rencontres de préparation hivernales n'ont cependant pas été bons pour un Sion qui se donnerait un bel élan en gagnant chez YB. En revanche, en cas de défaite...

Les Bernois seront du reste tout sauf dociles, emmenés par le meilleur joueur de Super League Guillaume Hoarau. La probabilité qu'ils privent Bâle d'un huitième titre consécutif est infime, personne ne dira le contraire. Mais l'histoire du sport regorge de renversements de situations plus improbables les uns que les autres. A YB de mettre le feu au championnat!

Le Lucerne de Markus Babbel a conservé le même visage sérieux durant la trêve, à cela près qu'il s'est renforcé en défense centrale en débauchant du Mont le très intéressant Lucas. Une équipe à ne pas sous-estimer.

Derrière le quatuor de tête, difficile de véritablement prévoir qui sortira du lot. Entre Grasshopper et la lanterne rouge Vaduz, six points, deux entre Lausanne-Sport (7e) et les Liechtensteinois. Tout peut arriver.

Auteur, porté par l'euphorie de sa magnifique promotion, d'un départ bluffant qui l'a conduit jusqu'à la deuxième place, le LS (18 points) est depuis rentré dans le rang, la faute à un effectif quand même limité que Fabio Celestini, nonobstant son grand talent et son aura, ne peut pas complètement transformer en or.

Le coach a surtout demandé à son directoire de renforcer la défense, avec les arrivées de l'imposant Français Xavier Thomas et de l'ancien latéral gauche de l'OM et de Milan Taye Taiwo. Les Lausannois, comme rattrapés par leur réalité après avoir nagé en plein rêve, ont fini l'année à l'agonie: sept défaites à la suite et un match nul en conclusion.

Il faut espérer que la pause leur ait permis de recouvrer leurs esprits et de se préparer au manque. Car la Super League redémarre pour le LS - dimanche contre Lucerne - sans Francesco Margiotta, son meilleur buteur (8), blessé.

La bonne nouvelle pour les Vaudois est que les voyants ne sont au vert pour aucun des membres de cette meute. Même GC (22 points), qui a enregistré le départ surprise de son maître à jouer, de son âme, de son capitaine, de celui sur lequel Pierluigi Tami basait tout, Kim Källström.

St-Gall (21 points) et son entraîneur contesté Joe Zinnbauer s'en remettent pour leur part au revenant Tranquillo Barnetta, de retour au bercail après un exil de douze ans et demi à travers l'Allemagne (Hanovre, Leverkusen, Schalke, Francfort) et les Etats-Unis (Philadelphie). A 31 ans, l'ancien international aux 75 sélections a sans doute encore du football dans les pieds et les épaules assez solides, de par son expérience, pour tirer son club formateur vers le haut.

Lugano (8e), ex aequo avec Lausanne, a fait du... Lugano. Beaucoup d'engagements, plusieurs départs, une politique difficile à légitimer sur le plan sportif et un nouvel entraîneur, l'Italien Paolo Tramezzani. Mais les Tessinois ont quelques éléments de qualité qui peuvent leur rapporter des points. Pour autant que le climat ne s'envenime pas autour du Cornaredo.

A égalité en queue de classement (16 points), Thoune et Vaduz sont clairement les premiers menacés de relégation. Deux équipes bien organisées, équilibrées mais manquant d'un peu de tout. Les Bernois, à la limite de la noyade financière, se battent pour un huitième exercice consécutif dans l'élite. Les Liechtensteinois, locataires dont le football suisse n'aime que le loyer qu'il lui ponctionne, pour un quatrième. (si/nxp)