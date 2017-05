La dernière chance de Manchester United

Manchester United mise tout sur l'Europa League pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine à l'heure de recevoir le Celta Vigo jeudi en demi-finale retour. Les Red Devils ont peut-être fait le plus dur en s'imposant 1-0 à l'aller. La tâche de l'autre équipe recevante, Lyon, sera bien plus délicate: l'OL s'est incliné 4-1 à l'aller sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam.

Finir dans le top 4 du championnat est «impossible» a clamé le coach de Manchester United José Mourinho après la défaite contre Arsenal dimanche. «On ne pourra pas tout donner contre Tottenham, après on a Southampton et Crystal Palace, c'est trop pour nous, a affirmé l'entraîneur. Nous n'avons aucune chance de finir dans le top 4. Le seul moyen d'atteindre la C1, c'est de remporter l'Europa League.»

Et le Portugais en a tiré les conclusions: contre Arsenal, il avait aligné une équipe bis, avec huit changements par rapport au onze de départ aligné sur la pelouse du Celta lors de la demi-finale aller. Les Pogba, Bailly, Lingard, Blind, Valencia ou Rashford n'étaient pas titulaires pour affronter les «Gunners», pourtant concurrents directs dans la course à la quatrième place, qualificative pour la C1. «Je ne peux pas faire autrement (...) Nous devons être humains, raisonnables, avoir du bon sens», avait plaidé Mourinho.

Un pari réfléchi

La plupart des titulaires seront donc frais jeudi soir à Old Trafford, José Mourinho mettant ainsi toutes les chances de son côté. Et tous les oeufs dans le même panier.

Jeudi, Mourinho dirigera son douzième match depuis le 1er avril. Et puis, le Portugais aime les trophées. Il avait privilégié son parcours en Coupe de la Ligue cet hiver, pour remporter un premier titre. Une C3 en plus dans la poche et le «Special One» aurait fait bien mieux que ses prédécesseurs lors de leur première année. «Est-ce que je préfère me qualifier pour la Ligue des champions en terminant quatrième ou en gagnant l'Europa League ? Je préfère l'Europa League. Il y a du prestige à gagner ce trophée», avait ainsi expliqué «Mou» en mars.

Ce choix de privilégier la C3 est aussi un pari réfléchi. Un coup de poker calculé. Le plateau reste assez modeste et ManU y fait figure d'épouvantail. Et puis, comme dans toute partie de poker, Mourinho s'attend à gagner un paquet de jetons. En cas de qualification pour la finale de Stockholm, le club empocherait près de 40 millions de livres (47 millions d'euros), selon la presse britannique. De quoi faire oublier un peu l'absence en C1 cette saison. Ce coup franc de Marcus Rashford à l'aller en Galice, pourrait décidément valoir de l'or...

L'Ajax sans complexe

De son côté, l'Ajax cherchera à conserver le large avantage obtenu à l'aller. Sans complexe et pleine d'enthousiasme, la jeune formation amsterdamoise avait surclassé des Lyonnais pourtant donnés favoris de cette double confrontation, bousculant tout sur son passage.

L'Ajax est désormais tout proche de la finale. Il faut juste éviter une remontée spectaculaire du club français. Attention notamment au buteur lyonnais Alexandre Lacazette qui était diminué à l'aller et n'était entré qu'en fin de partie. Il sera cette fois aligné d'entrée. (si/nxp)