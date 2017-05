La furia luganaise menace un FC Sion apathique

Toutes deux battues lors de la 31e journée de Super League, Lausanne et Sion vivront, c'est une certitude, une fin de championnat tendue.

En six matches, Lugano a repris dix points sur Sion. La troisième place des Valaisans, tombés chez eux devant Young Boys (1-0 sur un coup franc de Sulejmani), ne tient plus que pour un point par rapport à des Tessinois désormais quatrièmes du classement. Depuis qu'ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Suisse, les Sédunois ont perdu quatre des cinq matches qu'ils ont disputés...

Certes plus entreprenant qu'un YB sérieux mais minimaliste, certes mal payé compte tenu des occasions qu'il s'est créées, Sion a néanmoins une nouvelle fois rendu une copie brouillonne, décousue et chaotique. Comme si les intentions étaient là mais qu'il manquait de l'inspiration et, par dessus tout, un sens à l'ensemble.

Tout le contraire se produit en ce moment à Lugano. La furia tessinoise a même (presque) eu raison de l'octuple champion Bâle en réussissant le tour de force de remonter un passif de deux buts pour finalement arracher le nul 2-2 dans l'affrontement des deux meilleures équipes de 2017. Le FCB avait frappé par Fransson et Zuffi, les Luganais ont rétorqué par Alioski (qui, avec 16 réalisations, n'est plus qu'à deux longueurs du blessé Guillaume Hoarau au classement des buteurs) et Sadiku.

Six matches, seize points. Six matches, six points. La comparaison entre Lugano et Sion fait froid dans le dos. Surtout dans celui du président Christian Constantin qui devra faire des miracles pour remobiliser son groupe à deux semaines et demi de la quatorzième finale de Coupe du club. Et à quelques jours de la venue à Tourbillon, samedi prochain, du... FC Lugano. (si/nxp)