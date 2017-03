La police intervient contre des fans du FC Zurich

La police est intervenue contre des fans zurichois qui ont pris d'assaut l'entrée du Parc St-Jacques, passant outre les contrôles.

Arrivés en train spécial, les supporters incriminés ont immédiatement forcé trois entrées et pénétré dans l'espace qui leur était destiné à l'extérieur des gradins. Des policiers de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sont alors intervenus en soutien du service de sécurité du stade, tirant des balles en caoutchouc et utilisant des gaz lacrymogènes contre les personnes entrées de force.

Un employé du service de sécurité du Parc St-Jacques a été blessé lors de l'assaut des fans zurichois, indiquent vendredi les autorités de Bâle-Ville. La police a soumis quatre personnes à un contrôle.

Des échauffourées se sont aussi produites après le match remporté 3-1 par le FC Bâle. Les services sanitaires ont pris en charge 25 personnes dont 21 de manière ambulatoire. Quatre personnes ont été hospitalisées.

