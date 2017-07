La victoire de l'espoir pour les Suissesses

La Suisse a préservé ses chances de qualification pour les quarts de finale de l'Euro 2017. Quatre jours après sa défaite 1-0 contre l'Autriche, elle s'est imposée 2-1 à Doetinchem devant l'Islande.

Menées au score contre le cours du match, les Suissesses ont renversé la situation grâce à une frappe de Lara Dickenmann (43e), qui a inscrit son 47e but en sélection, et à une tête de Ramona Bachmann (52e). Ces réussites des deux cadres de l'équipe ont été inscrites sur deux mouvements remarquables.

Sur le plan de la jouerie, la sélection de Martina Voss-Tecklenburg fut beaucoup plus inspirée que face à l'Autriche. Elle a su, aussi, répondre au défi physique des Islandaises. Remarquable dans le jeu aérien, la gardienne Gaëlle Thalmann ne s'est ainsi pas dérobée, quitte à être ouverte à la tête après un contact et à être soignée pendant plus de... dix minutes. Mais la Fribourgeoise a repris sa place pour diriger à la perfection ses coéquipières dans une fin de match vraiment à couteaux tirés. La Suisse affrontera la France mercredi à Breda pour son dernier match de poules. (ats/nxp)