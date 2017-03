Le FC Sion se qualifie dans la douleur

Les Young Boys demeurent la risée du pays. Le FC Sion a su échapper au triste sort des Bernois lors des quarts de finale de la Coupe de Suisse. Il s'est imposé 5-1 devant Kriens.

Mais pendant plus d'une heure, Christian Constantin a pu redouter que son équipe se prenne les pieds dans le tapis face au leader de la Promotion League. Le manque de tranchant des siens en début de match et l'ouverture du score des Lucernois à la 31e sur un but «inventé» par le malheureux Anton Mitryushkin pouvaient, en effet, laisser présager le pire.

Les Sédunois ont su contourner le piège grâce à la complicité du gardien Sebastian Osigwe qui a a été abusé sur un long coup franc de Bia juste avant la pause. Avec cette égalisation presque inespérée, les Sédunois n'ont pas douté très longtemps. Mais elle n'a pas empêché Christian Constantin de s'autoriser une seconde incursion vers son banc. La proximité présidentielle a peut-être inspiré Moussa Konaté. En l'espace de deux minutes, le Sénégalais a offert la victoire à ses couleurs.

Un triplé pour Konaté, un doublé pour Bia

A la 65e, il signait le 2-1 sur une belle percée après un service d'Akolo. A la 67e, il marquait le 3-1 de la tête sur un centre de Pa Modou. La messe était dite. Malgré leur bravoure et un jeu direct qui a posé des problèmes à la défense adverse, le SC Kriens ne marchera pas sur les traces du FC Winterthour, auteur la veille d'un improbable exploit la veille au Stade de Suisse.

A la 78e, Geoffey Bia réussissait pour sa part le doublé pour le 4-1. Avec cinq buts inscrits lors de ses quatre derniers matches, le Belge donne enfin sa pleine mesure. Il sera délicat désormais pour Peter Zeidler de ne pas lui offrir cette place de titulaire qu'il revendique. Buteur une troisième fois à la 83e, Konaté a rappelé à son entraîneur qu'il était, lui, indiscutable.

A la faveur de cette victoire, la quatrième de rang, le FC Sion n'est plus qu'à une marche d'une quatorzième finale en Coupe de Suisse. Pour assurer le succès populaire de cette finale qui se déroulera le jeudi 25 mai pour la première fois au Stade de Genève, la présence du FC Sion est souhaitable. Mais Christian Constantin et Peter Zeidler sont pleinement conscients de la nécessité de présenter le 5 avril lors de la demi-finale un jeu plus convaincant pour honorer ce rendez-vous du 25 mai. (ats/nxp)