Le FC Zurich renoue avec le succès

Leader incontesté de Challenge League, le FC Zurich a fêté son premier succès en 2017. Les hommes d'Uli Forte ont facilement remporté (4-0) leur rencontre sur la pelouse de Wil, club qui lutte pour sa survie financière, lors de la 21e journée.

Le FCZ a marqué par Dwamena avant la mi-temps - son premier but pour le club - puis par Buff, Kryeziu et Winter. Les Zurichois n'avaient pris qu'un point lors des deux matches joués depuis la pause hivernale, avec une défaite à Genève contre Servette et un nul contre Neuchâtel Xamax.

L'autre partie a permis à Aarau de fêter un succès 4-2 contre Le Mont. Les Argoviens ont pourtant fini à neuf sans que cela ne remette en question l'issue d'une rencontre pliée à la pause (3-0). (si/nxp)