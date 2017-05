Le LS ramène un point de Zurich

L'équipe de Fabio Celestini a partagé l'enjeu sur le terrain des Grasshoppers (1-1), lesquels avaient frappé les premiers par un Munas Dabbur ayant profité de l'excellent travail de Numa Lavanchy (12e).

Mais le LS, plutôt bon dans le jeu mais toujours en déficit d'inspiration dans la zone de vérité, a bénéficié d'une immense bévue du portier de GC Joel Mall, qui s'est complètement fourvoyé sur un long ballon de Marcus Doniz qu'a finalement pu exploiter Gabriel Torres (61e).

La fin de rencontre a été riche en émotions, avec de grosses occasions pour les deux formations, annihilées néanmoins par les deux portiers, Mall se rachetant notamment sur une double tentative de Nassim Ben Khalifa et Benjamin Kololli (87e) et Thomas Castella s'illustrant en sortant avec justesse devant Runar Sigurjonsson (91e).

Cinq points d'avance à quatre matches de la fin: Lausanne est sur la bonne voie, celle du maintien, même si les embuches potentielles sont nombreuses sur le chemin. Le LS et Vaduz ont un calendrier pratiquement identique d'ici début juin: ils affronteront les mêmes adversaires - Lucerne, Thoune, Lugano et YB - mais sur des terrains parfois différents.

Le FC Thoune en forme

Le FC Thoune a le vent en poupe - il restait sur trois victoires, série qu'il n'avait plus réalisée depuis six ans ! - en ce printemps et s'est évertué de le démontrer lors de son déplacement au Parc Saint-Jacques. Les Bernois ont mené deux fois au score contre Bâle, sans toutefois parvenir à conserver leur avantage, devant même arracher le nul à la 93e (3-3).

Dejan Sorgic était en jambes dimanche, puisque l'attaquant croate a signé un triplé, portant son total à quinze réussites. Le FCB, qui avait d'abord égalisé à la 24e par Renato Steffen puis à la 76e par Elyounoussi, a cru avoir empoché la victoire grâce à Geoffrey Serey Die à la 90e.

Bâle a tout de même préservé son invincibilité à domicile cette saison en championnat, n'ayant concédé sur les bords de la Birse que quatre nuls, dont... deux à Thoune. (Si/24 heures)