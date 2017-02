Le Mont jouera la saison prochaine à la Pontaise

L’affaire n’a pas été simple. Mais son issue prouve, si besoin est, que si la volonté existe, les solutions aussi. Au bout du suspense, c’est le happy end pour le FC Le Mont. Exilé depuis deux ans et demi passés à Baulmes - le stade du Châtaignier n’étant pas aux normes -, le club de Challenge League était contraint à un nouveau déménagement, la ligue imposant de revoir l’éclairage pour satisfaire aux impératifs télévisuels. Et se posait des questions sur son avenir. L’imparfait est de rigueur. Grâce à l’entregent du syndic du Mont, Jean-Pierre Sueur, le club cher à Serge Duperret disputera le prochain exercice à la Pontaise.

«Pour autant que le FC Le Mont se maintienne au niveau sportif. Pour autant que les sponsors actuels poursuivent l’aventure», précise à toutes fins utiles ledit syndic. «Nous serions restés avec plaisir dans le Nord vaudois, mais la facture aurait été trop élevée», explique le président Serge Duperret. L’intéressé l’estime entre 300 000 et 450 000 francs, alors que le budget du club, le plus petit de Challenge League, se monte à 1 500 000 francs. «Si on part avec ce handicap financier, il ne faudra pas s’étonner si je dis stop», nous soufflait, lundi matin encore, Serge Duperret, comme pour exorciser le mauvais sort. «Franchement exiger 500 lux pour avoir une lumière sans ombre… A ce tarif, je préférerais ne pas avoir de télé et jouer le dimanche après-midi parce que ça fait vraiment cher le match.»

Une double convention

Les discussions avec la Ville de Lausanne, notamment Oscar Tosato, ont été fructueuses. «Nous avons signé une double convention. Une entre la Ville et le FC Le Mont, à hauteur de 120 000 francs; une autre de 90 000 francs entre la Ville et la Commune», détaille Jean-Pierre Sueur. La première a trait à la location du stade, au vestiaire, à l’entretien; la seconde concerne la sécurité.

«Nous avons estimé, par hypothèse, que le stade du Châtaignier, s’il était utilisable, représenterait une charge de quelque 125 000 francs pour notre commune. Le versement de la somme sera effectif si les deux points évoqués en préambule sont remplis.» C’est - presque - un retour aux sources pour le FC Le Mont, qui a déjà évolué à la Pontaise lors de la saison 2009-2010. Le budget annuel de la Commune du Mont avoisine les 45 millions de francs et le syndic imaginait qu’il était possible d’investir un montant approchant les 100 000 francs pour le club, quand bien même celui-ci n’évolue pas sur ses terres. «En 18 ans, j’ai eu pas mal d’obstacles à franchir», lâche Serge Duperret. Lequel en appelle à un «redimensionnement du foot en Suisse et à reconsidérer le professionnalisme car le tissu économique a tellement évolué. Regardez la situation à Fribourg, Delémont et Bienne». C.Q.F.D. (24 heures)