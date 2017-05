Le PSG écrase Bastia 5-0

Le Paris SG a surclassé Bastia au Parc des Princes (5-0) samedi, avec un doublé de Cavani, et revient provisoirement à hauteur de Monaco, qui se déplace à Nancy dans la soirée, pour le compte de la 36e journée du championnat de France.

Si les Monégasques l'emportent, ils se rapprocheront encore davantage du titre de champion de France, que le PSG a probablement laissé filer le week-end dernier en s'inclinant à Nice (3-1).

Bastia proche de la relégation

Les Parisiens n'ont guère tremblé face à Bastia, lanterne rouge du championnat. Avec ce doublé (76e, 89e), Cavani atteint 47 buts cette saison toutes compétitions confondues. Lucas (32e), Verratti (35e) et Marquinhos (82e) ont également marqué. Le but de Verratti a fait polémique. Le milieu de terrain italien a en effet frappé de loin, alors que le gardien corse Jean-Louis Leca était occupé à relever Blaise Matuidi dans sa surface et que certains Bastiais semblaient avoir arrêté de jouer.

Cette défaite laisse Bastia bon dernier et toujours aux portes de la deuxième division avec 31 points. Mais les Corses se doutaient que leurs ultimes chances de maintien ne se joueraient pas au Parc des Princes, mais lors de leurs deux dernières rencontres contre Lorient et Marseille. (afp/nxp)