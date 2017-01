Le Real égale le record d'invincibilité espagnol

Facile vainqueur de Grenade samedi en Liga (5-0), le Real Madrid a enchaîné un 39e match officiel sans défaite.

Cette série d'invincibilité permet à son entraîneur Zinédine Zidane d'égaler le record espagnol qui avait été établi par le FC Barcelone de Luis Enrique la saison dernière.

Pour la 17e journée de Liga, les Madrilènes se sont imposés au stade Bernabeu sur un doublé d'Isco (12e, 31e), un but opportuniste de Karim Benzema apparemment hors-jeu (20e), une tête à bout portant de Cristiano Ronaldo (27e) et un ultime but de Casemiro (58e). L'équipe de Zidane aura l'opportunité de s'arroger seule le record d'Espagne en cas de 40e match sans défaite toutes compétitions confondues, jeudi prochain à Séville en Coupe du Roi.

Cette rencontre a aussi permis à Cristiano Ronaldo, lauréat en décembre de son quatrième Ballon d'Or, de présenter son trophée à ses supporters. Le Portugais a été fêté au moment de l'entrée des équipes sur la pelouse, rejoint par plusieurs anciens joueurs du Real lauréats en leur temps du prestigieux trophée: les Français Raymond Kopa (1958) et Zinédine Zidane (1998), le Portugais Luis Figo (2000), l'Anglais Michael Owen (2001) et le Brésilien Ronaldo (2002).

Pour accompagner cette cérémonie, le public s'est mis à brandir des milliers d'affichettes dorées. Ronaldo a ensuite paradé avec son trophée dans le rond central, ovationné par le Bernabeu.