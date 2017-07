Le sort du joueur d'Ajax émeut les Pays-Bas

«Stay strong Appie» : du couple royal aux fans de l'Ajax Amsterdam, l'ensemble des Pays-Bas est au chevet de l'espoir Abdelhak Nouri. Le joueur de l'Ajax a été victime de lésions cérébrales «graves et permanentes» après un malaise cardiaque il y a deux semaines lors d'un match amical, à seulement 20 ans.

L'Academic medical center d'Amsterdam, l'hôpital où a été transféré «Appie» cinq jours après s'être soudainement écroulé en plein match de préparation entre l'Ajax et le Werder Brême en Autriche, voit chaque jour une dizaine de visiteurs s'arrêter devant une grande haie, installée sur un coin de pelouse à une centaine de mètres avant l'entrée.

«Tout le pays est touché»

Aux côtés des écharpes de l'Ajax et des nombreux bouquets de fleurs accrochés sur le petit édifice, on peut y voir des poèmes, des dessins d'enfants, des photos, un maillot d'Amsterdam floqué de son no 34 ou encore une boîte aux lettres pour exprimer un soutien à la famille, tous accompagnés du même mot d'ordre : «#StayStrongAppie» («Reste fort Appie» en français).

«Tout le pays est touché, pas seulement Amsterdam. C'était comme si c'était arrivé à notre fils», témoigne Connie, mère de quatre enfants âgée d'une quarantaine d'années, venue déposer des roses et allumer une bougie avec son compagnon.

«C'était le nouveau Johan (Cruyff)», légende du football néerlandais et mondial, confie-t-elle, très émue par le sort tragique du grand espoir amstellodamois entré au club à l'âge de 7 ans, alors que «les chances de rétablissement de (ses) fonctions cérébrales cruciales sont nulles» selon un communiqué de l'Ajax.

Immense marée humaine

Quelques jours après l'accident, l'ensemble du staff et des joueurs de l'Ajax, accompagnés par des milliers de fans, se sont rendus dans le quartier de Geuzenveld où vit la famille de Nouri. Celle-ci a été très touchée par l'immense marée humaine venue les soutenir dans cette épreuve.

Depuis, tout le club est sur le pont pour que la mobilisation autour de son joueur ne s'estompe pas. Sur la vitrine de la boutique officielle du club près de l'Amsterdam Arena, Nouri fait partie de l'image de promotion aux côtés des autres pépites du club Kasper Dolberg ou Justin Kluivert.

A l'intérieur, des tableaux blancs ont été accrochés sur les murs pour que les fans puissent écrire des mots de soutien. Aux côtés des #Forevernumber34, #PrayforAppie et bien sûr les trois croix de la ville d'Amsterdam, un groupe de jeunes touristes originaires d'Espagne et fans du Real Madrid ont tenu aussi à venir laisser un petit mot. «C'est impossible de ne pas être touché par son histoire. Il n'a que 20 ans...», explique l'un d'eux. (si/nxp)