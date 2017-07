Les Suissesses font match nul face à la France

La Suisse a fait match nul 1-1 contre la France à Breda lors du troisième match du groupe C du championnat d'Europe. En conséquence, elle termine 3e du groupe et doit rentrer à la maison.

Tout avait pourtant bien commencé avec le but inscrit par Crnogorcevic à la 19e, deux minutes après l'expulsion de la Française Perisset pour une faute sur Bachmann. Les Bleues ont dominé de manière quasi continue, et ont égalisé sur un coup franc d'Abily (76e). La gardienne Gaëlle Thalmann, qui a effectué plusieurs parades de classe, a par contre mal apprécié la trajectoire du ballon d'Abily. Son erreur n'a pas pardonné.

Supériorité numérique

En supériorité numérique durant plus de 70 minutes, les Suissesses ont eu le tort de spéculer sur la défense et de vouloir vivre sur leur maigre avance. Au fil des minutes, elles ne sont plus arrivées à garder le ballon. Après l'égalisation, elles ont bien tenté d'aller inscrire un deuxième but, mais sans y parvenir ni se montrer dangereuses.

«C'est amer, cela fait mal. Nous avons beaucoup investi et nous étions près de la sensation», a dit Martina Voss-Tecklenburg au micro de la RTS. «Nous avons pris l'avantage sur un but magnifique et bien défendu ensuite. Mais en seconde mi-temps, nous avons trop reculé», a-t-elle encore dit.

L'Autriche, qui a battu l'Islande 3-0, finit ainsi en tête avec sept points, devant la France (5) et la Suisse (4). (si/nxp)