Les Young Boys reprennent leurs distances

Après deux matches sans victoire, les Bernois reprennent provisoirement leurs distances sur le FC Sion qui se déplace à Lausanne dimanche. Ils comptent un avantage de 7 points désormais dans cette lutte pour la deuxième place qui ouvrira, faut-il le rappeler, les portes du tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Face à des Zurichois bien trop fébriles en défense à l'image de leur gardien Vasic, les Bernois ont forcé la décision avant la pause grâce à un doublé de l'Ivoirien Assalé, le transfuge du Tout Puissant Mazembe, et un penalty de Hoarau. Le but de Munas Dabbur à la 32e minute pour le 1-2 a procuré un espoir de courte durée pour les Grasshoppers. Le 2-3 de Caio est malheureusement pour eux, tombé dans le temps additionnel. Désormais septièmes du classement, les Zurichois sont plus que jamais en danger. Surtout avec une défense aussi faible.

Scénario improbable

Mais l'honnêteté convient de préciser que l'équipe de Pierluigi Tami n'est pas la seule à souffrir d'une telle lacune. A commencer par la «lanterne rouge» Vaduz. La formation de la Principauté s'est inclinée 4-3 à Thoune dans une rencontre au scénario improbable. Les Bernois ont, en effet, mené très vite 2-0 avant de devoir courir derrière le score à la 72e. Ils ont finalement raflé la mise grâce à une superbe réussite de Sandro Lauper à la 81e minute, sa première en Super League.

L'ancien junior des Young Boys a trouvé la lucarne pour le 4-3. Et pour offrir à ses couleurs un «matelas» de 5 points sur la barre. Et d'assurer au Lausanne-Sport la certitude d'être toujours du bon côté de cette fameuse barre quelle que soit l'issue du derby... (si/nxp)