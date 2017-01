Liverpool fatigué et accroché

Lors de la 20e journée de Premier League, les Reds ont fait 2-2 à Sunderland.

Moins de 48 heures après un match intense contre Manchester City, Liverpool avait les jambes lourdes. Les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas évolué à leur meilleur niveau.

Ils ont cependant mené deux fois grâce à Sturridge (19e) et Mané (72e), mais les Black Cats ont répliqué grâce à deux penalties transformés par Defoe (25e/84e). Les Reds ont joué sans leur capitaine Henderson, touché samedi et out pour une dizaine de jours. Sturridge a aussi dû sortir sur blessure à une dizaine de minutes de la fin.

Ces deux points égarés signifient que Liverpool accuse désormais cinq longueurs de retard sur Chelsea. Le leader ne jouera son match de la 20e journée que mercredi, sur la pelouse de son rival londonien Tottenham.

Malgré l'expulsion de Fernandinho après une demi-heure, Manchester City est parvenu à gagner 2-1 contre Burnley, grâce à des buts de Clichy et Agüero. Pep Guardiola et son équipe reviennent ainsi à deux longueurs de Liverpool.

A Londres, Manchester United a empoché un sixième succès d'affilée en battant West Ham 2-0 grâce à des buts en seconde période de Mata (63e) et Ibrahimovic (78e). La tâche des Red Devils a été facilitée par l'expulsion controversée de Feghouli dès le quart d'heure, qui a contraint les Hammers (avec Edimilson Fernandes dès la 83e) à évoluer en infériorité numérique pendant 75 minutes. (si/nxp)