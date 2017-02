Liverpool s'est enfin réveillé

Liverpool aura dû attendre début février pour pouvoir enfin fêter son premier succès de l'année 2017 en Premier League. Lors de la 25e journée, des Reds ont battu Tottenham 2-0 à Anfield Road, grâce à un doublé de Mané (16e/18e).

Liverpool restait sur cinq matches sans victoire en championnat (3 nuls, 2 défaites). Il était donc plus que temps de se rependre, ce qui a été fait avec brio. Les Reds restent ainsi dans la course au Top 4. Ils n'ont toujours pas perdu le moindre match contre les «gros bras» de Premier League.

Tottenham a été dépassé par la vitesse et le pressing de son adversaire, qui aurait pu inscrire plus que les deux buts de Mané sans plusieurs belles parades de Lloris.

Ce résultat pourrait encore rapprocher Chelsea du titre: en cas de succès dimanche à Burnley, les Londoniens prendront douze points d'avance sur Tottenham et Arsenal.

ManU spectaculaire

Manchester United a battu Watford (Valon Behrami sur le banc) 2-0. Les Red Devils ont brillé à Old Trafford, dans le sillage d'Anthony Martial, auteur d'une passe décisive pour Mata et du deuxième but.

Les piques de José Mourinho ont peut-être eu l'effet escompté. Après avoir relégué le jeune Français en tribune puis sur le banc, le Portugais, jugeant son travail à l'entraînement satisfaisant, avait décidé de titulariser l'attaquant sur l'aile gauche. Et l'ancien Monégasque a su saisir sa chance. Avec ce seizième match consécutif de championnat sans défaite (neuf victoires, sept nuls), les Mancuniens reviennent dans la course.

Stoke gagne

Stoke, sans Xherdan Shaqiri blessé, s'est imposé 1-0 contre Crystal Palace. La réussite décisive a été signée Joe Allen.

Un autre Suisse du championnat anglais, Edimilson Fernandes, est entré à la 87e pour West Ham, qui a été tenu en échec 2-2 à domicile par West Bromwich Albion.

Arsenal dans la douleur

Plus tôt dans la journée, Arsenal s'est imposé difficilement contre Hull (2-0), dans une rencontre marquée par deux fautes de main sur les buts inscrits. (si/nxp)