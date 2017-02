Lucas Hernandes condamné pour violences domestiques

Lucas Hernandez (21 ans) et son ex-compagne, poursuivis après une empoignade nocturne, ont été condamnés à 31 jours de travaux d'intérêt général chacun et à six mois d'éloignement.

Le défenseur français de l'Atletico Madrid et son ex-compagne ont été condamnés à la même peine par un tribunal pénal de Madrid pour «violences domestiques», pour cette altercation où ils avaient échangé coups et griffures remontant au 3 février. (si/nxp)