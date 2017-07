Monaco - Paris, le choc des extrêmes financiers

On dirait presque qu’ils ne pratiquent pas le même sport. L’un vend. Beaucoup. L’autre sort le chéquier. Sur lequel il aligne les zéros. Chacun dans sa démesure, l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain rythment le brouhaha de l’été; un marché des transferts plus démentiel que jamais.

La saison passée, les Monégasques avaient été sacrés champions de France, et les Parisiens s’étaient consolés en raflant la Coupe de la Ligue et la Coupe de France aux dépens de l’ASM. Ce samedi, les deux figures de proue du football français s’affrontent dans le cadre du Trophée des champions à Tanger. Dans le cadre d’un match qui fera office de piqûre de rappel. Pour la première fois depuis l’épilogue du dernier championnat, on aura l’impression que les deux clubs boxent dans la même catégorie.

Après avoir investi quelque 140 millions d’euros (M€) en 2013 pour s’attacher les services de J. Rodriguez, de Falcao, de Moutinho et de Kondogbia, l’AS Monaco change de stratégie. Le club du milliardaire russe Dmitri Rybolov­lev devient ensuite une référence dans la revente de joueurs sous forme de plus-values. Sous l’impulsion de son directeur sportif, Luis Campos (parti l’été dernier à Lille), il se transforme en spécialiste du recrutement de joueurs prometteurs achetés pour moins de 20 millions – seul le Belge Youri Tielemans (25M€) fait exception – qui sont par la suite revendus au prix fort. Amorcée par le transfert mirobolant de James Rodriguez au Real Madrid après la Coupe du monde 2014 (75M€), confirmée avec le départ d’Anthony Martial à Manchester United (70M€), cette politique a permis à l’AS Monaco d’encaisser 226 millions d’euros de bénéfices en trois ans. Tout cela en réussissant à décrocher un titre de champion et en atteignant les demi-finales de la Ligue des champions au printemps dernier.

A Paris, l’approche est diamétralement opposée. Le PSG fait pleuvoir les pétrodollars depuis l’arrivée de Qatar Sports Investment à la tête du club, en 2011. Malgré le fair-play financier instauré par l’UEFA, le club a dépensé 393 millions d’euros lors des trois premières saisons de l’ère qatarie. Avec des gros coups nommés David Luiz (Chelsea, 50M€) ou Angel Di Maria (Manchester United, 63M€). La balance du club sur les cinq dernières saisons penche largement dans le rouge concernant les transferts. Le PSG a en effet dépensé 479 millions de plus qu’il n’en a gagnés.

Un mercato en hyperbole

Alors que, d’un point de vue global, le football français monte en puissance, les deux richissimes porte-drapeaux connaissent, cet été, l’apogée de leur stratégie financière. Sur le Rocher, les performances de la saison dernière permettent de mettre dans la plus belle des vitrines une génération dorée. De son côté, le PSG se contente, pour l’instant, de l’arrivée des latéraux Yuri Berchiche et Dani Alves, mais les rumeurs de transferts spectaculaires qu’on associe avec le club de la capitale se font toujours plus insistantes.

Même si l’AS Monaco a déjà encaissé 151 millions grâce aux ventes de Bernardo Silva, Benjamin Mendy (Manchester City) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea) – trois joueurs achetés pour un total de 37 millions –, il partage avec le PSG la particularité d’être dans l’expectative du plus gros coup de son histoire. Chacun dans son domaine, bien sûr.

Dans un cas, Kylian Mbappé, un surdoué de 18 ans sur qui on peinait à mettre un prix jusqu’à ce que le Real Madrid formule une offre à hauteur de 180 millions d’euros. Dans l’autre, Neymar, l’un des trois meilleurs joueurs du monde à l’inestimable valeur marketing – les investisseurs qataris placent presque l’image du club au même niveau que ses performances sportives. Le Brésilien est lié au FC Barcelone par une clause de 222 millions d’euros; clause qui pourrait voler en éclats.

Mais, à l’heure actuelle, difficile d’estimer quel feuilleton a le plus de chances de connaître une fin heureuse. (24 heures)