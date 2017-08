Neuchâtel Xamax ne lâche rien. Comme Schaffhouse victorieux la veille 2-0 de Chiasso, les Neuchâtelois ont cueilli leur troisième succès en trois matches en Challenge League.

Devant une belle affluence - 3867 spectateurs -, la formation de Michel Decastel s'est imposée 3-1 devant Vaduz. Les Neuchâtelois ont marqué par trois cadres de l'équipe, Nuzzolo, Tréand et Gomes.

A la faveur de cette victoire que la formation de la Principauté aura contestée pendant plus d'une heure, Neuchâtel Xamax reste à la hauteur de Schaffhouse, qu'il accueillera le 18 août à la Maladière. Et, par ailleurs, il conserve ses quatre points d'avance sur le Servette FC qui finira bien par jouer un football plus conforme à ses ambitions. (ats/nxp)