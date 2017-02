Neuchâtel Xamax s'impose

Les joueurs de Michel Decastel reviennent ainsi à neuf points du leader Zurich, qui ira pour sa part lundi à Genève y affronter Servette.

Xamax a pour ainsi dire tout fait lors de cette reprise, allant même jusqu'à marquer le but adverse... C'est Sejmenovic, qui avait au préalable ouvert le score, qui a trompé son propre gardien pour égaliser en faveur de Wohlen. Mais Corbaz et Karlen se sont chargés de matérialiser la supériorité xamaxienne.

Débuts presque parfaits pour Murat Yakin à la tête de Schaffhouse, qui n'a été rejoint que dans les arrêts de jeu à Aarau à cause d'un but de Wüthrich. Un bon point, à mettre au crédit de la recrue Steven Lang (doublé) qui ramène la lanterne rouge à quatre longueurs de Winterthour et Chiasso. (ats/nxp)