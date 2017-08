Neymar quitte le Barça et signe au PSG pour 5 ans

Et si Neymar foulait déjà la pelouse du Parc des Princes ce samedi contre Amiens, lors de la 1re journée de la Ligue 1? L'attaquant brésilien a signé un contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain, quelques heures après que ses représentants ont directement payé au Barça les 222 mio d'euros de la clause libératoire, record du plus gros transfert de l'histoire pulvérisé.

«Je suis extrêmement heureux»

Le PSG a annoncé jeudi dans la soirée que Neymar avait paraphé un contrat portant sur les cinq prochaines saisons. «Jouissant d'une immense popularité sur tous les continents, Neymar, admiré de tous pour sa technique hors du commun et ses gestes décisifs, a déjà conquis 15 titres avec ses clubs successifs. Son arrivée dans la famille du Paris Saint-Germain confirme, plus que jamais, le projet du club de se hisser au sommet du football mondial», écrit le PSG dans un communiqué.

«Je suis extrêmement heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, a réagi le joueur plus bas dans le texte. Depuis mon arrivée en Europe, ce club est devenu l'un des plus compétitifs et les plus ambitieux. Le plus grand challenge, ce qui m'a motivé à rejoindre mes nouveaux coéquipiers, est d'aider le club à gagner les titres dont ses supporters rêvent. L'ambition du Paris Saint-Germain m'a séduit, autant que la passion et l'énergie qu'il suscite. J'ai passé quatre ans en Europe et je suis prêt à relever le défi. Dès aujourd'hui, je ferai tout pour aider mon équipe à gagner, ouvrir de nouveaux horizons à mon club et donner du bonheur à ses millions de supporters à travers le monde.»

Plus rien ne s'y opposait, comme l'avait révélé le Barça lui-même dans l'après-midi. Les représentants du Brésilien «se sont rendus aux bureaux du club et ont réalisé le paiement des 222 millions d'euros représentant l'indemnisation de rupture unilatérale et sans raison du contrat unissant les deux parties», avait annoncé le club catalan, qui «enverra à l'UEFA tous les détails de cette opération afin de déterminer les responsabilités disciplinaires émanant de ce cas».

Refus de la Liga

Plus tôt dans la journée, la Ligue espagnole avait refusé ce chèque, motivant par la voix de son président Javier Tebas que cette transaction allait à l'encontre des règles du fair-play financier (FPF) de l'UEFA. «Nous n'avons pas l'objectif d'empêcher le transfert», a assuré Javier Tebas dans une interview jeudi au journal sportif français «L'Equipe», mais «que Paris soit sanctionné par l'UEFA sur le terrain sportif et qu'il arrête d'avoir des revenus fictifs».

Javier Tebas, qui évoque un «dopage financier», parle aussi déjà de porter l'affaire devant la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, l'UEFA, les tribunaux... Mais vraisemblablement sans aucune chance d'obtenir gain de cause. Seule menace qui pourrait planer sur cette transaction, l'analyse que mènera l'UEFA pour s'assurer du respect du FPF. Les clubs peuvent être sanctionnés par l'instance européenne s'ils accumulent des pertes qui dépassent les 30 millions d'euros en trois ans. Le PSG avait déjà été sanctionné dans ce cadre par l'UEFA en 2014.

Mais l'UEFA souligne que l'accord entre Neymar et le PSG ne viole pas forcément ces règles. «Le transfert de Neymar au PSG aura un impact sur les finances du club sur plusieurs années mais il ne peut pas être évalué à l'avance, notamment parce que le PSG pourrait vendre plusieurs joueurs pour un montant important», a indiqué l'UEFA. Attendu d'abord jeudi, l'attaquant brésilien devrait finalement atterrir à Paris vendredi. Son entourage a réservé une chambre à l'hôtel Royal Monceau pour vendredi. Reste désormais à savoir s'il obtiendra à temps sa qualification pour le match contre Amiens. Un scénario qui mêlerait toutefois peut-être euphorie et précipitation.

Quête de grandeur

Ce transfert fera sauter les dernières minces et frêles barrières qui subsistaient encore dans la jungle économique du football professionnel. Le record, jusqu'à ce que l'arrivée de Neymar à Paris soit officielle, est de 105 mio d'euros et est détenu par le Français Paul Pogba depuis l'été 2016 et son passage de la Juventus à Manchester United. Les 222 mio dont il est question ici feraient voler en éclat toutes les limites.

Au-delà de l'intérêt sportif évident, le PSG a probablement effectué une avancée significative dans sa quête de grandeur. Le Brésilien, troisième du Ballon d'Or 2015, est considéré, à 25 ans, comme le joueur au plus grand potentiel sportif et marketing du monde. Neymar à Paris, c'est ajouter un véritable crack à un effectif qui ne manque pas de talent, qui plus est un homme ayant déjà remporté la Ligue des champions (2015) - comme une autre recrue brésilienne de cet été, son pote Daniel Alves, trois fois vainqueur de la C1 -, c'est faire parler du PSG dans le monde entier, c'est attirer encore un peu plus les projecteurs sur une Ligue 1 longtemps dépassée mais aujourd'hui installée à la table des grands.

Nombreuses réactions

Jean-Michel Aulas, patron de l'Olympique Lyonnais, un des hommes les plus influents du football français, a félicité son homologue parisien «pour la réalisation de cette opération unique dans le monde». «Même si l'arrivée de Neymar suscite des questions sur le coût réel, on félicite tous le PSG de Nasser. Une immense opération de notoriété pour la L1.» Et le nouveau capitaine de l'OL, Nabil Fekir, d'ajouter: «Cela va élever le niveau de la Ligue 1. Cela va amener plus de spectacle et l'exposition à l'étranger sera plus grande encore».

Même le président de la République Emmanuel Macron s'est réjoui de cette nouvelle, tout comme son ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, lequel a déclaré sur «France Inter» jeudi qu'il accueillait avec bonheur les «impôts» que Neymar «va pouvoir payer en France». (afp/ats/nxp)