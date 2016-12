Nice accroché à Bordeaux et réduit à neuf

Lors de la 19e journée de Ligue 1, le leader Nice a été tenu en échec 0-0 à Bordeaux. Le club de Lucien Favre, qui a fini à neuf après deux expulsions en fin de rencontre, voit ainsi Monaco et le PSG revenir à respectivement deux et cinq points.

Amputé de la quasi totalité de sa défense habituelle, Nice a néanmoins tenu le choc malgré la sortie sur blessure en seconde période de son gardien Cardinale. Les Girondins ont notamment touché un poteau sur une «Madjer» de Rolan (54e), mais Nice a aussi bénéficié de quelques occasions sans parvenir à concrétiser.

La partie s'est conclue de manière houleuse, avec les expulsions de Balotelli et Belhanda dans les arrêts de jeu. Cela ne va pas arranger les affaires de Lucien Favre à la reprise. Le coach vaudois était très fâché au terme du match...

Victoire de Monaco

L'AS Monaco a peiné pour battre Caen 2-1. Les joueurs de la Principauté ont pris l'avantage grâce à un penalty plus que douteux obtenu et transformé par Falaco (48e). Peu après, alors que leur entraîneur Patrice Garande avait été envoyé en tribune suite à l'épisode du penalty, les visiteurs étaient réduits à dix (51e/expulsion de Da Silva). Bakayoko a fait le break à la 76e avant le but de l'honneur signé Bazile à la 94e.

Le Paris Saint-Germain a un peu désamorcé la crise qui menace d'éclater au sein du club. Le tenant du titre s'est largement imposé 5-0 contre le dernier du classement, Lorient. Le sbuts ont été marqués par Meunier (25e), Touré (44e/autogoal), Thiago Silva (50e), Cavani (63e/pen) et Lucas (70e). (si/nxp)