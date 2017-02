Nice sauve un point à Rennes et reste en course

Nice a trouvé les ressources pour aller arracher le nul, 2-2, à Rennes lors de la 25e journée de Ligue 1. L'équipe du Vaudois Lucien Favre avait pourtant très mal entamé la rencontre, puisqu'elle était menée 2-0 après 21 minutes.

Ce résultat laisse les Aiglons au 3e rang du classement, à 5 points du leader Monaco, lequel a écrasé Metz 5-0 samedi, et à deux longueurs du Paris Saint-Germain. Tout reste donc possible pour Nice dans la course au titre.

Rennes a pris un départ fulgurant et a marqué par Amalfitano (7e) puis par l'ancien Sédunois et Bâlois Sio (21e).

Le Valaisan Gelson Fernandes, entré à l'appel de la seconde période, n'a pas pu empêcher les visiteurs de combler leur retard. C'est Donis, qui jouait à Lugano la saison dernière, qui a d'abord réduit le score (59e), avant l'égalisation signée Eysseric (81e). (si/nxp)