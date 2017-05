Nice tombe à Marseille

Marseille a remporté une victoire de classe contre Nice (2-1), grâce à laquelle l'équipe de Rudi Garcia grimpe à la cinquième place, lors d'une 36e journée de Championnat de France qui a vu Lyon battre Nantes (3-2) et consolider sa 4e position.

Les Niçois n'avaient plus perdu en championnat depuis le 4 février à Monaco et c'est seulement leur troisième défaite cette saison en championnat. Dans un Vélodrome à guichets fermés et une ambiance de fête, les deux équipes ont livré une partie aussi réjouissante que disputée.

Le début de match a été tonitruant avec dix tirs en moins de vingt minutes, deux poteaux des Niçois et un face à face raté par le Marseillais Morgan Sanson. C'est finalement Bafétimbi Gomis qui a trouvé la faille de la tête après un duel aérien avec le portier niçois (21e). Sur une passe décisive de Paul Baysse, Mario Balotelli a égalisé de près, inscrivant au passage son 15e but cette saison en championnat (50e). L'international italien n'en avait jamais fait autant dans ses précédents clubs et confirme combien il s'est épanoui sur la Côte d'Azur.

Le rythme s'est un peu ralenti à cause de la fatigue mais les Marseillais ont su s'arracher pour obtenir ce succès à l'image du plongeon en rase motte de Patrice Evra, qui marquait de la tête sur une passe décisive de Maxime Lopez (66e), le premier but de «Tonton Pat' à Marseille.

Le coup est parfait pour l'OM qui reprend la cinquième place, son objectif cette saison. Mais Gomis et les siens n'ont qu'un point d'avance sur Bordeaux (6e) et leur match dimanche prochain en Gironde sera décisif. Pour Nice, toujours 3e, cette défaite fige les positions en haut du classement. La deuxième place du PSG est maintenant à six points et hors de portée à deux journées de la fin du championnat.

Lyon s'en sort face à Nantes

Cette journée de Ligue 1 prenait aussi un visage particulier pour les Lyonnais, après la gifle reçue à Amsterdam en demi-finale aller d'Europa League contre l'Ajax (4-1). L'OL devait rebondir et retrouver un peu de confiance pour préparer le retour contre les Néerlandais jeudi prochain au Parc OL.

Face à Nantes, la victoire a finalement été au rendez-vous mais l'accouchement plutôt douloureux. L'équipe de Bruno Genesio a été très secouée en début de match et rapidement menée sur un but de Rongier (19e). Il a fallu un penalty de Nabil Fekir (65e) pour relancer l'OL, puis un doublé de Maxwel Cornet (70e, 80e) pour se tirer d'affaire. Lyon consolide sa quatrième place avec 63 points, soit cinq de plus que l'OM.

L'entraîneur Bruno Genesio a bien résumé la physionomie de la rencontre: »Nous avons su faire preuve de caractère même si au niveau de la qualité nous devons faire mieux«. Surtout dans quatre jours pour tenter une »remontada" contre l'Ajax.

Enfin un peu plus tôt, Rennes s'était imposé avec opportunisme face à Montpellier (1-0). Les Héraultais, qui pouvaient définitivement assurer leur maintien en cas de victoire ou de nul peuvent être frustrés. Le but concédé en fin de match fait suite à une malheureuse glissade de Daniel Congré, qui laisse le ballon s'échapper et Firmin Mubele filer vers le but (80e). (si/nxp)